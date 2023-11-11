Молодик та круті зміни: після 13 листопада життя п'яти знаків зодіаку кардинально зміниться

У понеділок, 13 листопада, об 11:27 за київським часом на нас очікує молодик в Скорпіоні у поєднанні з Марсом та опозиції з ретро-Ураном. Астрологиня Марина Скаді вважає, що градус напруженості в навколишньому світі буде дуже високим, у той же час є елемент несподіванки у розвитку подій, раптового завершення найяскравіших конфліктних ситуацій. На молодий місяць варто бути обережним — триматися подалі від натовпу, пам`ятати про техніку безпеки та старатися не «перегоріти» на роботі.

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Молодик у Скорпіоні (а цей знак полюбляє перевертати все догори дригом), може викликати появу «на поверхні» речей, яких вже давно час позбутися. Що і варто зробити.

За день до молодого місяця, на сам молодик та наступного дня астрологи радять триматися подалі від будь-яких конфліктів, з'ясовувати стосунки, сперечатися, а також починати важливі справи чи купувати щось коштовне. Варто слідкувати за своїм фізичним станом, адже зазвичай енергія в такі періоди знаходиться не недостатньому рівні.

А ось завершити те, що було розпочате раніше, варто. Як і віддавати борги чи кидати палити. В цей період варто, за можливості, більше відпочивати та накопичувати сили.

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Містичний Скорпіон під керівництвом Плутона і Марса завжди прагне змін і трансформації. Саме з цієї причини сезон Скорпіонів для багатьох — болісний час, коли завершуються старі цикли, відбуваються розриви у дружбі та стосунках, інформує Ukr.Media.

Скорпіон

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Це ваш сезон, представники знаку Зодіаку Скорпіон! У період молодого місяця не тільки Сонце, а й Місяць, і Марс будуть у вашому знаку Зодіаку. Ви можете відчувати потужний приплив енергії: надішліть цей ресурс на досягнення своїх цілей. В іншому разі, ви зіткнетеся з підвищеною дратівливістю та агресивністю.

У період молодика одна з ваших планет-управителів, Плутон, перебуватиме в Козерозі і проходитиме через ваш 2 будинок. Не лякайтеся гострого бажання навести лад у ваших емоціях. Головна тема цього Молодика — ви і Ваше ставлення до себе, своїх емоцій та самооцінки. Спробуйте записати у щоденник усі думки, які відвідають вас 13 листопада: серед них ви зможете знайти свої нові орієнтири та цінності.

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Лев

Головна тема молодика у Скорпіоні для Левів — сім'я, рід та дім. У цей період на вас чекає транзит Сонця, Місяця та Марса в Скорпіоні по 4 дому. Поміркуйте про те, що вам хотілося б поміняти у своїй сім'ї чи у відносинах з батьками. Проведіть дослідження свого роду: ви можете знайти нові факти, які допоможуть вам у майбутньому. Подумайте, чи затишно вам у своєму будинку? Цілком можливо, що настав час оновити свої житлові умови.

Марс у Стрільці проходитиме через ваш 5 будинок, пов'язаний з дітьми, творчістю, процесом творення. Якщо ви давно замислювалися про поповнення в сім'ї, то молодик — ідеальний для цього час. В іншому разі варто спрямувати цю енергію у творчу діяльність. Наприклад, відвідайте цікаву лекцію про мистецтво або запишіться на майстер-клас.

Овен

Настав час зустрітися віч-на-віч зі своїми несвідомими переживаннями і страхами: молодий місяць застане вас у 8 будинку. У цей же період астероїд Хірон, відповідальний за лікування душевних травм, перебуватиме у вашому знаку Зодіаку.

Ви можете відчувати, що, попри всі старання, ви не отримуєте належного визнання. Пригніченість і безініціативність можуть відвідати вас у цей молодий місяць. Не тікайте від цих хворобливих відчуттів та емоцій: проведіть роботу зі своєю тінню та почніть своє зцілення. В іншому разі цей цикл повторюватиметься доти, доки ви не вивчите свої уроки.

Риби

Молодий місяць у Скорпіоні застане вас у 9 будинку, пов'язаному з духовним зростанням, подорожами, питаннями релігії. У цей же час Нептун, ваша планета-управитель, і Сатурн будуть у Рибах. Майбутній молодий місяць для вас пов'язаний з пошуком нових ідеалів, спробами розібратися в питаннях релігії. Займіться вивченням філософських навчань, релігійних течій — усім, що допоможе менше звертати увагу на матеріальні речі. Сатурн у вашому знаку Зодіаку балансує енергії духовного початку та матеріального: завдяки цьому ваше духовне зростання не перейде у запобігання реальності.

Тельці

Час задуматися про сім'ю, представники знаку Зодіаку Тельці! Це саме та тема, яка не даватиме спокою в період молодика. Можливі події, які кардинально змінять Ваше ставлення до шлюбу чи дітей. Венера, ваша планета-управитель, проходитиме через будинок здоров'я — зверніть увагу на ваш стан. Можливо, ви надто сильно навантажували себе останнім часом. Венера у Терезах попросить вас знайти баланс між роботою та відпочинком і, нарешті, присвятити час собі та своїм потребам.

Гороскоп на сьогодні, суботу, 11 листопада, для всіх представників зодіакального кола, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay



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