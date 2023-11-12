П’ять років процвітання: для трьох знаків зодіаку у 2024 році почнеться фінансовий зліт

Символ 2024 року, Зелений Дерев'яний Дракон, вступить у свої права тільки 10 лютого, оскільки у країнах Південно-Східної Азії новий рік настає пізніше, ніж в Європі та Америці.

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Але його приходу завжди чекають з нетерпінням, адже Дракон ніколи не з'являється без подарунків, він несе людям щастя, любов, багатство. Особливо успішним стане наступний рік для представників трьох знаків Східного гороскопа — у них починається період успіхів й процвітання, який триватиме цілих п'ять років, пише AstroOboz з посиланням на професійний астрологічний сайт.

Щур

Люди, народжені в рік Щура, розумні, спритні і мудрі. Вони завжди проявляють кмітливість та мають відмінну інтуїцію, щоб першими тікати з кораблів, що тонуть. Щури бачить далеко і широко, тому зможуть досягти чудових результатів у кар’єрі.

Щури досягнуть неабиякого достатку. Доля людей, народжених у рік Щура, складеться дуже вдало в найближчі 5 років. Натрапив на труднощі, Щури сприйматимуть виклики та випробування як можливість для самовдосконалення. Вони будуть непохитними в досягненні своїх цілей, і успіх неодмінно прийде.

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Щури — справжні оптимісти, тому ніколи не здаються. Натомість вони знайдуть рішення найскладніших проблем. У найближчі п’ять років кар’єра Щурів піде вгору, будуть вдалі контракти та пропозиції.

Бик

Люди, народжені в рік Бика, — працьовиті перфекціоністи, що завжди прагнуть виконувати завдання якнайкраще. Вони часто досягають хороших результатів і користуються популярністю серед колег та керівництва.

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Згідно з китайським гороскопом, протягом наступних п’яти років Биків чекає низка дуже успішних подій. Нарешті вдасться покласти край усім невдачам. Їхня кар'єра піде вгору, прибутки зростатимуть, з’явиться можливість розпочати свій бізнес. Крім того, Бикам дуже пощастить у коханні.

Кінь

Люди, що народилися в рік Коня, будуть справжніми щасливчиками наступні п’ять років. Удача супроводжуватиме їх завжди та в усьому.

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Коні нарешті зможуть досягнути фінансового добробуту. Будуть успішні фінансові вкладення, інвестиції, з’явиться багато можливостей. Цей період буде ознаменований великими прибутками. В результаті, коли дохід зростатиме з кожним днем, життя стане більш комфортним і насиченим.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, за Східним календарем — день Гламурного Песика, в який представники деяких знаків зодіаку можуть познайомитися з кимось дуже привабливим або відчути незвичайні емоції. Тому їм сьогодні варто фліртувати, знайомитись і приймати запрошення, адже день обіцяє бути емоційно яскравим й цікавим, попри погоду.

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