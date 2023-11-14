Гайтана після тривалої паузи оголосила про розрив з продюсером та повернення на сцену

Популярна співачка Гайтана, яка представляла Україну на «Євробаченні» у 2012 році, після тривалої паузи зробила гучну заяву. Артистка оголосила про розрив майже 20-річної співпраці з Lavina Music та повернення на велику сцену, проте вже в ролі самостійної артистки.

РЕКЛАМА

За словами Гайтани, з лейблом вони розійшлися полюбовно, без скандалів.

«У мене для вас важлива новина. З 2003 року я мала за честь працювати з Lavina Music… Водночас нещодавно спільно ми вирішили завершити співпрацю, адже зробили все (і навіть більше), що планували. Ми підписали угоду, що затверджує мої права на всі пісні, альбоми й кліпи, створені за цей час. Ми не маємо одне до одного фінансових або творчих питань і рухаємось далі», — написала Гайтана в інстаграмі.

Також вона анонсувала найближчим часом нової музики і запевнила, що дуже сумувала за своєю публікою.

РЕКЛАМА

«Відтепер — я капітан цього корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюсь, ви сумували. Бо я — дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії!», — пише співачка.

Нагадаємо, довготривалий конфлікт продюсера Ігоря Кондратюка та співака Віталія Козловського закінчився судовими рішеннями. Артист й досі винен велику суму, яку тепер відраховують з його військової зарплатні.

Також триває конфлікт між продюсерським центром Papa music та артистом Wellboy. Проте є вірогідність, що сторонам все ж вдасться домовитись. Вони поки не робили офіційних заяв, проте поділилися спільним фото.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/gaitanamusic

137

Читайте нас у Facebook та Instagram