«Я закохана»: популярна телеведуча вразила зізнанням

Популярна телеведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка зізнається, що ніколи навіть не думала залишити країну під час повномасштабного вторгнення, висвітлює війну з початку 2014 року.

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Брат телеведучої разом зі своєю дружиною воюють у складі ЗСУ.

- Мій брат Северин разом із дружиною Еммою служать у Повітряних силах України, — розповіла Вітвіцька журналісту Славі Дьоміну. — Вони боронять небо в одному військовому підрозділі з відомим пілотом-винищувачем з позивним «Karaya». Брат готує безпосередньо літаки-винищувачі, які потім підіймаються в небо, тож вони постійно бувають у відрядженнях. Це не «нуль», але все одно туди час від часу прилітає. Насправді гинуть і технічні працівники, і борттехніки, і пілоти, часто навіть на землі, тому що полюють саме за літаками, за Повітряними силами, це аеродроми, аеропорти. Я дуже переживаю за них, але сподіваюсь, що все буде добре, завжди вірю в краще.

Соломія Вітвіцька з братом Северином. Архівне фото

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За час великої війни у житті ведучої відбулось багато змін, у тому числі в особистому житті. Відомо, що у 2020 році Соломія розлучилася зі своїм чоловіком — режисером Владом Кочатковим. Зараз ведуча вважає, що кожна закоханість і кожні стосунки абсолютно різні та не схожі між собою.

— Силу кохання неможливо виміряти, усе відбувається по різному: різний вік, різний час, різний досвід, різні відчуття, — сказала Соломія. — Не можна порівнювати закоханість у дитячому садочку, у 20 років в університеті, й у 40 років. Зараз, наприклад, ти вже усвідомлено будеш закоханий, усвідомлено будеш підходити до проблем з більш холодним розумом і так далі. Зараз я закохана.

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