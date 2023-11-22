Не підписуйте жодних протоколів: як діяти, якщо представники ТЦК намагаються посадити в авто (поради юриста)

В Україні триває загальна мобілізація, чоловіки віком від 18 до 60 років у будь-який час можуть отримати повістки та вступити до війська.

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У статті 65 Конституції України визначено, що захист держави — це обов’язок кожного громадянина. Як відомо, не всі громадяни свідомі, є й ухилянти, які не бажають вступати до лав ЗСУ.

Своєю чергою, і працівники ТЦК нерідко нехтують нормами чинного законодавства, свідомо йдучи на порушення закону. Один з прикладів — коли чоловіка «пакують» до авто, намагаються кудись доправити проти його волі.

В такому випадку військовозобов'язаному краще не починати бійку, оскільки в подібній поведінці наявні ознаки низки протиправних дій, за які Кримінальним кодексом України встановлена відповідальність, радить юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук у коментарі «Дзеркалу тижня».

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По-перше, потрібно перевірити, чи відповідає повістка усім вимогам, адже без потрібної інформації вона не є офіційним викликом до ТЦК, і зобов’язання з’явитися до військового комісаріату немає. Якщо після видачі неналежно оформленої повістки людину відпускають додому, — вона абсолютно вільна.

Якщо працівники ТЦК силоміць намагаються помістити чоловіка у транспортний засіб, юрист радить дотримуватися наступного алгоритму:

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- не підписувати жодних протоколів, адже якщо під час конфлікту присутні або в ньому беруть участь офіцери поліції, їхні дії надалі можуть трактуватися як затримання для встановлення особи та/або з’ясування обставин якогось правопорушення;

- незалежно від присутності поліції, необхідно зателефонувати на «102» й повідомити, що вас силоміць намагаються заштовхати в автомобіль, зазначивши фактичну адресу перебування та адресу, куди вас, імовірно, везуть. Не треба уточнювати, що це працівники ТЦК, — тоді поліція прибуде з більшою ймовірністю;

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- не треба сприяти діям працівників ТЦК, не підписувати документів, не треба їхати на власному транспорті за ними;

- в разі конфліктної ситуації, коли права людини порушують, треба розпочати відеозйомку та звертатись до людей поруч на вулиці: друзів, знайомих, звичайних перехожих, закликаючи їх фільмувати правопорушення й викликати поліцію.

«Якщо працівники ТЦК проти вашої волі все ж таки доправили вас транспортним засобом до ТЦК та СП, не підписуйте наданих вам документів, викликайте поліцію, зв’яжіться з адвокатом і продовжуйте відеозйомку. Перебуваючи в ТЦК, розмовляйте з працівниками ввічливо та спокійно, проте впевнено», — радить юрист.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні хочуть змінити правила, за якими проходить мобілізація. Зокрема, пропонують мобілізувати поліцейських і прокурорів.

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