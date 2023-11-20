Число громадян з правом на відстрочку зменшиться: що відомо про новий законопроєкт, який готують в Раді

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. Зараз громадяни призиваються на військову службу відповідно до закону, який встановлює певні обмеження для деяких категорій.

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Щоб посилити мобілізацію та розширити коло тих, кого можуть призвати до війська, депутати готують новий законопроєкт. Документ повинен змінити закон про мобілізацію та військову службу, повідомила депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла.

Зокрема, розширюється перелік осіб, яких беруть на військовий облік:

- які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

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- які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема із звільненням від відбування покарання;

- яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу.

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У законопроєкті також узгоджуються й інші питання, пов'язані із мобілізацією, військовим обліком, проходженням військової служби.

Зокрема, змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.

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Разом з тим, право на відстрочку від призову на військову службу нададуть педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти.

Варто зазначити, що кількість охочих навчатися під час дії воєнного стану збільшилася у 2−3 рази не тільки у зв’язку з підстав підвищення свого професійного рівня, але й для уникнення призову на військову службу. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

«Зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують», — зазначила Безугла.

Водночас право на проходження військової служби нададуть особам з інвалідністю (за їхнім бажанням), попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

Вводиться нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).

Запроваджуються нові обов’язки для військовозобов’язаних щодо:

-обов'язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК;

- наявності з собою військово-облікових документів, які пред’являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП.

Також у законопроєкті прописано нові підстави для звільнення з військової служби:

- за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства;

- у зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон)

- у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі;

- у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи;

- у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Скасовується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору;

- уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП;

- уточнюється порядок прибуття військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК та СП під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК та СП або розпорядження керівника ТЦК та СП;

- надаються повноваження Кабінету міністрів України затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам Збройних Сил України;

- уточнюється порядок присвоєння військового звання «рекрут»;

- запроваджується окремий військовий облік військовозобов’язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України та надається право цьому органу призивати на військову службу по мобілізації військовозобов'язаних та резервістів, які проходили військову службу у розвідувальному органі.

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