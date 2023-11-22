На Рівненщині сталася ДТП біля блокпоста: постраждали діти
В Україні сталося нове ДТП біля блокпосту, але, на щастя, цього разу обійшлося без жертв. Як повідомили в поліції Рівненської області, інцидент трапився у Сарненському районі напередодні увечері — близько 21:00.
Про автопригоду на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» до поліції повідомили медики «швидкої».
Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що 25-річний водій автомобіля «Citroën Jumpy» не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста.
Окрім нього, у салоні перебувало четверо осіб — усі жителі села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів віком 13-ти, 14-ти, 20-ти та 23-х років доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили.
Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, однак драгер показав — він був тверезий.
Нагадаємо, що подібні ДТП нерідко закінчуються смертю військовослужбовців, які чергують на блокпостах.
Фото поліції Рівненської області254