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На Рівненщині сталася ДТП біля блокпоста: постраждали діти

14:54 22 листопада 2023
На місці ДТП

В Україні сталося нове ДТП біля блокпосту, але, на щастя, цього разу обійшлося без жертв. Як повідомили в поліції Рівненської області, інцидент трапився у Сарненському районі напередодні увечері — близько 21:00.

Про автопригоду на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» до поліції повідомили медики «швидкої».

Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що 25-річний водій автомобіля «Citroën Jumpy» не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста.

Водій проігнорував встановлені обмежувальні знаки

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Окрім нього, у салоні перебувало четверо осіб — усі жителі села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів віком 13-ти, 14-ти, 20-ти та 23-х років доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Мікроавтобус після ДТП

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Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, однак драгер показав — він був тверезий.

Нагадаємо, що подібні ДТП нерідко закінчуються смертю військовослужбовців, які чергують на блокпостах.

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Фото поліції Рівненської області

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