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У Києві знову ДТП на блокпосту: постраждала співробітниця прикордонної служби (фото)

11:02 7 листопада 2023
ДТП на блокпості

У Києві на блокпосту сталося чергова ДТП, на щастя, обійшлося без жертв — тілесні ушкодження отримала співробітниця прикордонної служби.

Як повідомляють в столичній поліції, напередодні увечорі в Деснянському районі водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на жінку, яка несла службу на блокпосту. В той час прикордонниця переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.


Фото поліції

Як попередньо з’ясували правоохоронці, ДТП влаштував 66-річний водій, який рухався Броварським проспектом зі сторони Броварів у напрямку Києва.

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Чоловік пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою драгера, з`ясувалося, що він був тверезим.

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Фото поліції

Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП.

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Нагадаємо, що днями в столиці Шевченківський районний суд арештував водія, який на смерть збив військового на блокпосту у Києві.

Фото поліції Києва

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