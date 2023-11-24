Отримав «героя росії» за розстріл українців у Бучі: СБУ оголосила підозру офіцеру-вбивці з рф

СБУ повідомила про підозру ще одному російському командиру, який отримав «героя росії» за розстріл цивільних у Бучі.

Зловмисником є підполковник Олександр Досягаєв — командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ рф, повідомили в СБУ.

РЕКЛАМА

Встановлено, що на початку березня 2022 року він керував діями російських десантників, які захопили Бучу.

Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих «зачистках» і фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору і залякування жителів регіону.

РЕКЛАМА

Під час одного з каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники протягом двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних жителів.

Постраждалі — місцевий мешканець та троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто. Усі жертви загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень.

РЕКЛАМА

Усі жертви загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Досягаєву про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

РЕКЛАМА

Наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні. Але його смерть не є підставою для припинення розслідування і встановлення всіх співучасників та виконавців злочину. Міноборони рф повідомляло, що Досягаєв загинув 24 травня минулого року.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Вінниці суд виніс вирок місцевому жителю, який працював на російських окупантів.

130

Читайте нас у Facebook та Instagram