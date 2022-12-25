«Вбивали цивільних навмисно»: серйозні звинувачення на адресу російської дивізії

Після витіснення російських військ з Бучі було виявлено понад 460 тіл загиблих. Видання New York Times провело кілька місяців розслідування на місці події та висвітлило жахливі деталі у відеоролику. Результат шокує: десантники 234-ї повітряно-десантної дивізії вбили десятки мирних жителів на вулиці Яблунській у Бучі. У дослідженні йдеться про «систематичну зачистку» з метою убезпечити шлях до столиці — Києва.

«Солдати допитували і страчували беззбройних чоловіків призовного віку, а також вбивали людей, які мимоволі ставали у них на шляху — будь то діти, які тікали з сім'ями, місцеві жителі, які шукали їжу, або люди, які просто намагалися доїхати додому на велосипедах, — пише The New York Times, яка також опублікувала газетну статтю, присвячену цій темі. — Звірства, вчинені проти цивільного населення, викликали жах у всьому світі. росія заперечує відповідальність за звірства і заявляє, що фотографії загиблих були підроблені».

Газета New York Times повідомляє, що провела вісім місяців, опитуючи мешканців, аналізуючи записи з камер спостереження та вивчаючи урядові документи, які доводять, що 234-а російська повітряно-десантна дивізія несе відповідальність за десятки вбивств на вулиці Яблунській.

Дані телефонних розмов також показали, що дзвінки до росії здійснювалися з телефонів убитих, в деяких випадках через кілька годин після смерті жертв. Порівнюючи дані з соціальних мереж та розмови з родичами, вдалося довести, що телефонували саме військовослужбовці російської парашутно-десантної дивізії.

Майже всі жертви, яких газета ідентифікувала на вулиці, були цивільними або українськими військовополоненими. Згідно з повідомленням, ці особи не загинули під час перехресного вогню між російськими та українськими силами і не були застрелені помилково:

«Наше розслідування показує, що російські війська вбили їх навмисно. Все вказує на зухвалу і криваву кампанію, яка перетворила тиху приміську вулицю на те, що місцеві жителі тепер називають «вулицею смерті».

Видання простежило ланцюжок командування дивізії. Командував діями десантного підрозділу підполковник Артем Горділов. Підтвердити це слідство змогло, зокрема через позивний, який командир використовував у радіозв'язку зі своїми підлеглими. Після того, як російські війська були виведені з Київської області, у квітні Городилову було присвоєно звання полковника. Наказ про підвищення дав тодішній керівник повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков, йдеться у повідомленні. Церемонія відбулася через кілька днів після того, як з'явилися шокуючі фотографії з Бучі.

Згідно з повідомленням, начальство Городилова поки що не прокоментувало масове вбивство і не оголосило про проведення розслідувань за цими звинуваченнями. Газета The New York Times направила запит з цього приводу до Міністерства оборони росії та Посольства росії у Вашингтоні і поки що не отримала відповіді.

На жаль, список жерв Бучі до сьогодні не вичерпаний, і зараз там знаходять тіла закатованих людей.

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