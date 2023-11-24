В КМДА правоохоронці проводять обшуки: що відомо
Співробітники Головного управління Національної поліції у місті Києві у п'ятницю, 24
листопада, проводять обшуки у службових приміщеннях КМДА, а саме — у Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.
Про це повідомляється на порталі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
«Департамент надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підставою для проведення обшуків стала ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту Північним офісом Держаудитслужби за період 2020 — 2022 роки.
Не погоджуючись з результатами перевірки, Департамент звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду із проханням визнати вимоги Держаудитслужби протиправними. Ухвалою суду від 23 жовтня 2023 року № 320/35419/23 відкрито провадження у справі щодо оскарження.
Нагадаємо, чинний заступник голови КМДА отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про незаконну забудову парку «Нивки», що призвело до збитків у розмірі 6,4 млн грн.344