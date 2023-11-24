В КМДА правоохоронці проводять обшуки: що відомо

Співробітники Головного управління Національної поліції у місті Києві у п'ятницю, 24

листопада, проводять обшуки у службових приміщеннях КМДА, а саме — у Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

РЕКЛАМА

Про це повідомляється на порталі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Департамент надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для проведення обшуків стала ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту Північним офісом Держаудитслужби за період 2020 — 2022 роки.

РЕКЛАМА

Не погоджуючись з результатами перевірки, Департамент звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду із проханням визнати вимоги Держаудитслужби протиправними. Ухвалою суду від 23 жовтня 2023 року № 320/35419/23 відкрито провадження у справі щодо оскарження.

Нагадаємо, чинний заступник голови КМДА отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про незаконну забудову парку «Нивки», що призвело до збитків у розмірі 6,4 млн грн.

РЕКЛАМА

344

Читайте нас у Facebook та Instagram