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Суспільство та люди

На фронті загинув Сергій Павличенко — фанат київського «Динамо» та учасник гучної історії з вбивством судді

11:42 25 листопада 2023
На фронті загинув Сергій Павличенко – фанат київського «Динамо» та учасник гучної історії з вбивством судді

На фронті загинув боєць 78-го полку ДШВ, громадський активіст та уболівальник «Динамо» Сергій Павліченко. У 2014 році він та його батько були визнани політичними в`язнями та звільнені після Революції гідності та втечі за кордон команди колишнього президента Віктора Януковича. Вони були фігурантами справи про вбивство столичного судді.

Про загибель бійця повідомили у фанклубі «Динамо», зазначивши, що це сталося 18 листопада в районі села Вербове Запорізької області.

«Він відчайдушно захищав Україну до останнього подиху і зараз віддав найцінніше — своє життя. Футбольний клуб „Динамо“ висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять і шана Герою, який віддав життя за нашу країну», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сергій та Дмитро Павліченки стали фігурантами справи щодо вбивства судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова у 2012 році. Їх засудили до 13 років ув`язнення та пожиттєвого ув’язнення відповідно (старі матеріали можна почитати за посиланням на російськомовній версії сайту). Протягом кількох років фани команди «Динамо» виходили на протести, вимагаючи їхнього звільнення.

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Фото з сайту фанклубу

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