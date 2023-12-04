Зірка «Сам удома» возз’єднався з екранною мамою через 33 роки після виходу фільму

43-річний актор Маколей Калкін, в якого цьогоріч народилася друга дитина, відомий завдяки ролі Кевіна МакКалістера у різдвяній стрічці «Сам удома». Днями він приєднався до 69-річної актриси Кетрін О'Гари, яка підтримала його на церемонії відкриття зірки на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі. Маколей особисто відкрив свою зірку на Голлівудському бульварі.

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Нагадаємо, що Кетрін зіграла маму героя Маколея Кевіна МакКаллістера у фільмі «Сам удома» 1990 року, повідомляє ВВС.

«Маколею, ти заслуговуєш на свою зірку на Голлівудській алеї слави, і дякую за запрошення мене, твоєї несправжньої матері, яка залишила тебе вдома самого не один, а два рази, на цю щасливу подію», — сказала О’Гара.

Маколей особисто відкрив свою зірку на Голлівудському бульварі

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На заході Маколей подякував своїй нареченій, 35-річній Бренді Сонг, і сказав: «Ти не тільки найкраща з усіх, кого я коли-небудь бачив. Ти не тільки найкраща жінка, яку я коли-небудь знав, ти найкраща людина, яку я коли-небудь знав».

У грудні минулого року у пари народилася друга дитина, хлопчик на ім'я Карсон. Батьки тримали цю радісну новину в таємниці, і про поповнення в родині стало відомо лише в березні цього року. Вони вже мали сина на ім'я Дакота, який народився у квітні 2021 року.

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Маколей Калкін з родиною

Маколей та Бренда вперше зустрілися на зйомках фільму «Похмілля у Таїланді». Вони були разом п'ять років і заручилася у 2022 році. Коли три роки тому Бренда народила первістка, вони також намагалися тримати цю новину в таємниці. Коли вони врешті-решт підтвердили це, вони випустили коротку заяву, в якій сказали, що дуже раді стати батьками.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зірка фільму «Сам удома» Маколей Калкін одружується з матір'ю своєї дитини.

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