У Маколея Калкіна народилася друга дитина

У зірки культової комедії «Один удома» Маколея Калкіна народилася друга дитина. Радісна подія у житті 42-річного актора та його 34-річної коханої Бренди Сонг сталася три місяці тому, але пара зберігала новину у найсуворішому секреті.

Як пише видання US Weekly, з мамою та малюком все гаразд. Народився син. Батьки дали йому ім'я Карсон.

Калкін та Сонг живуть разом із 2017 року. Офіційно свої стосунки вони поки що не оформляли. На початку минулого року Маколей зробив Бренді пропозицію. Весілля ще не було.

У квітні 2021 року Сонг народила першого сина. Тепер Дакота має молодшого брата.

Раніше Калкін зізнавався, що хотів би мати велику родину. У його батьків було семеро дітей — п'ятеро синів та дві доньки. У 2008 році одна із сестер Маколея — Дакота — загинула. Її збила машина на пішохідному переході.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що голлівудська зірка Ліндсі Лохан чекає на первістка.

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