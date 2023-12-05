Міка Ньютон повертається в Україну: в чому причина

Українська співачка Міка Ньютон, яка заміжня за американцем та мешкає у США, вперше за довгий час повертається до України. До того ж, приїде разом із чоловіком Крісом Саведра, який не був тут вже майже вісім років. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

РЕКЛАМА

За словами Міки Ньютон вони вже запланували подорож на кінець грудня. Очевидно, що на батьківщині співачки вони зустрінуть Новий рік.

«Ми дуже раді поїхати до України наприкінці місяця! Кріс не був там вісім років. Це буде емоційна подорож! Ми будемо у Львові та Києві», — написала Міка Ньютон.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Міка Ньютон живе й працює в Лос-Анджелесі з 2011 року. У США співачка реалізувала себе як фотомодель. Її чоловік Кріс Сааведра є власником акторського агентства, в якому працює Міка. Пара офіційно оформила стосунки у 2018 році.

РЕКЛАМА

Цього року імя Міки Ньютон згадувалася в контексті скандалу навколо пісні Tattoo переможниці «Євробачення» Лорін. Композицію назвали схожою з треком української співачки «В плену», який зявився якраз на стрімінгових платформах.

Міка запевнила, що не причетна до скандалу та привітала Лорін з перемогою.

Фото: instagram.com/mikanewton

РЕКЛАМА

351

Читайте нас у Facebook та Instagram