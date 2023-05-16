Мене це шокувало: Міка Ньютон відреагувала на скандал з плагіатом довкола переможниці «Євробачення» Лорін

Перемогу на «Євробаченні» шведської співачки Лорін затьмарив скандал з плагіатом. Її пісню Same Tattoo у мережі вважають схожою з композицією української артистки Міки Ньютон «В плену». Дивним чином після фіналу вона зявилася ніби то від імені виконавиці на стримінгових музичних сервісах.

Міка відреагувала на скандал і запевнила, що не публікувала свою пісню зараз і не знає, хто і навіщо це зробив. Вона привітала Лорін з перемогою і назвала її унікальною.

«Мені не подобається, що мене втягнули до цієї історії… мені написала подруга з запитанням: „Ти випустила ту пісню, щоб дорікнути Loreen?“ Мене це шокувало! Як я могла знати, що хтось використає моє ім'я і випустить пісню на Spotify і iTunes? Якого біса?» — обурилася Міка Ньютон.

За її словами, тепер має розбиратися з музичними платформами, щоби видалити старий трек під «новою» назвою.

Також у мережі вважають, що Лорін дуже надихалася композицією своїх земляків — гурту ABBA. До речі, знаменитий колектив наступного року відзначатиме 50-річчя своєї перемоги на «Євробаченні». Символічно, що якраз Швеція прийматиме міжнародний пісенний конкурс у 2024 році.

Раніше коментатор конкурсу Тимур Мірошниченко прокоментував скандал з плагіатом.

Також «ФАКТИ» писали про те, як голосували за Україну та кому національне журі віддало найвищі бали. До речі, глядачі не дали Лорін жодної 12, проте її виступ високо оцінили судді.

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