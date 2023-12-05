«Божевільний» норвежець вставив світовий рекорд у «смертельних стрибках»: вражаюче відео

Норвезький дайвер 35-річний Кен Сторнс встановив новий світовий рекорд у «смертельних стрибках» у воду. Колишній боєць ММА та морський піхотинець із дипломом економіста стрибнув у крижані води річки Стрюн з висоти 40,5 метра (висота 17-поверхового будинку) і залишився цілим і неушкодженим. Норвежець побив свій рекорд, встановлений ним у 2021 році — 31,3 метра.

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На відео видно, що він стрибає зі скелі і летить вниз у горизонтальному положенні, витягнувши руки і ноги. Екстремал групується, приймаючи вертикальне положення лише в останній момент перед входом у воду. Такий незвичайний і ризикований стиль стрибка — необхідна умова змагань Death Diving.

«Ми знову повертаємо світовий рекорд зі „смертельних стрибків“ до Норвегії, де йому й місце», — написав Кен Сторнс у своєму посту у Instagram.

Кен Сторнс

Зазначимо, що 2015 року швейцарець Лассо Шалле стрибнув в озеро в Альпах з висоти 58,8 метра. Це вище, ніж Пізанська вежа. Проте рекорд зафіксовано не було, оскільки екстремал вже не зміг самостійно вибратися з води.

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Додамо, що рекордсменкою зі «смертельних стрибків» у воду серед жінок є норвежка Асб'єрґ Несьє — 30,5 метра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита «людина, котра літає» Вінс Реффе загинув в Дубаї.

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Фото Instagram

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