Аронець закликав СБУ перевірити керівництво «Укргазвидобування» на предмет зв’язків із росією

Півтора року з початку повномасштабного вторгнення особистим помічником голови найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування» працювала громадянка рф. Чинне керівництво у відповідь на журналістський запит заявило, що не вбачає порушень у тому, що доступ до стратегічно важливих документів державної енергетичної компанії мала громадянка країни-агресора.

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Про це пише правозахисник та волонтер Олександр Аронець у блозі на сайті «Цензор».

Автор блогу зазначає, що наразі компанією керує уродженець Білорусі та «фанат російської культури Олег Толмачев», особистою помічницею якого до літа 2023 року працювала громадянка рф Дар’я Таранова. Олександр Аронець опублікував скрін-копію паспорту Таранової.

«Нікому не відомо, з яких міркувань т.в.о. директора УГВ Толмачев зробив її своїм помічником. Таранова народилася в місті Курськ самі розумієте якої країни. Вона працювала особистою помічницею Толмачева півтора року війни (від 24 лютого 2022 року до літа 2023 року) й досі залишається громадянкою рф», — повідомив правозахисник.

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Керівництво УГВ продовжує захищати Таранову. У відповідь на офіційний журналістський запит компанія повідомила, що з 2019 року Дар’я працювала на законних підставах до її звільнення.

«У 2025 році у Таранової закінчується термін дії паспорту, звісно ж, вона поїде до найближчого посольства рф і обов’язково буде допитана ФСБ як колишня співробітниця державної УГВ, і розповість усе, що не встигла. Адже, наголошую, це людина, яка працювала у „першій приймальні“ УГВ і мала доступ до всієї виробничої, комерційної, кадрової та фінансової документації», — продовжує автор блогу.

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За його словами, у самого Олега Толмачева родичі, зокрема мати, живуть у рф, а після анексії Криму, судячи з його соцмереж, Толмачев багато разів був у росії. Відповідно, він має очевидні зони вразливості (мати та близька людина), через які російські спецслужби можуть на нього ефективно впливати.

Аронець наголосив, що інші члени керівної ланки УГВ також мають бути перевірені правоохоронцями.

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«Ще один керівник УГВ — Акшин Мехдієв, громадянин Азербайджану, фігурант кримінального провадження щодо розтрати коштів на спорудженні пошукової свердловини Шебелинська № 888 та колишній співробітник ТОВ «Шлюмберже сервісез Україна», яка визнана спонсором війни через роботу у рф. Сам Мехдієв в минулому працював у рф. А зараз має зареєстровану діючу фірму Wellpath Limited, українська філія якої зареєстрована на — так, на громадянина рф. Ще топменеджер — Михайло Братах. Під час війни він в соцмережах викладає фото та відео секретних енергетичних об’єктів, вихваляється, що, на відміну від простих українців, може поїхати у США «трохи відпочити від війни», — зазначає волонтер.

У тому, що відбувається з «Укргазвидобуванням», автор блогу вбачає загрози енергетичній безпеці України зокрема і національній безпеці загалом.

«Держпідприємство управляється людьми, які прямо або опосередковано пов’язані з рф, є вірогідність, що ці люди співпрацюють із ворожими спецслужбами. Втрати, яких зазнає газовидобувна галузь, на мою думку, можуть бути наслідком свідомої підривної роботи чинного керівництва державної компанії. Тому звертаюсь із заявою про злочин до СБУ. Закликаю службу безпеки перевірити, чи відповідає робота керівництва „Укргазвидобування“ засадам національної безпеки? Прошу вжити термінових заходів щодо оцінки і належного реагування щодо викладених фактів», — підсумовує Олександр Аронець.

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