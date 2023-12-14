«ЄС», «Самопоміч» та «Голос» допомагають Садовому забрати у громади землю в центрі Львова?

14 грудня на сесії Львівської міської ради депутати від фракцій «Європейська Солідарність», «Самопоміч» та «Голос» збираються без аукціону віддати земельну ділянку у центрі міста під забудову готелю — всупереч вимогам місцевих жителів. Про це свідчать їхні коментарі та намагання уникнути цієї теми при спілкуванні з журналістами каналу «Говорить Великий Львів».

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Зазначається, що йдеться про земельну ділянку площею 18 соток, на якій місцева громада хоче отримати сучасну парковку, яких критично не вистачає у центрі Львова. Тому мешканці у судах двох інстанцій вже довели неправомірність змін у генеральному плані, які зробила мерія, щоб продати цю землю під забудову. Незважаючи на це, на сесію міськради це питання все одно йде, хоча у подальшому це рішення може бути визнане незаконним.

Окремо місцевих жителів обурює той факт, що продаж відбудеться без аукціону, а це гарантія заниженої ціни. За оцінками експертів з нерухомості, ця земельна ділянка у центрі міста коштує від 10 млн грн, а на аукціоні вартість може лише зростати.

Місцеві жителі, разом із військовими, звернулися до депутатів Львівської міської ради з вимогою провести аукціон, адже на гроші від продажу можна придбати щонайменше 500 FPV-дронів для ЗСУ.

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Окремо на цю ситуацію може звернути увагу НАБУ. Продаж землі без аукціону міською владою погоджується для ТОВ «Ательєр», яке ЗМІ пов’язують із друзями міського голови Львова Садового. Йдеться про одного із засновників холдингу iFest Назара Купибіду та власника «Галнафтогаз» Віталія Антонова. Це не перший факт можливих зловживань міської влади Львова на користь пов’язаних із мером Садовим осіб, пише ЗМІ.

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