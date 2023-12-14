Путініст Охлобистін влаштував «турне» тимчасово окупованим Донбасом

Одіозний російський актор-путініст Іван Охлобистін, який підтримує військову агресію проти України і навіть сам збирався йти воювати, засвітився за тимчасово окупованій території. Він побував у Харцизьку та Докучаєвську Донецької області. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ та публікують відповідні фото. Та й сам Охлобистів розповів про своє «турне».

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Зокрема, він поділився, що дорогою до Докучаєвська він трози збився зі шляху та ледве не заїхав у зону бойових дій.

У Харцизьку він заїхав до кінно-спортивного клубу та досить дивно виразив свою «підтримку». На його камуфляжній куртці помітили неоднозначний напис: «Відступати нема куди, позаду морг».

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Мабуть, так він мотивує загарбників перетворюватися на гарматне мʼясо. Раніше Охлобистін назвав «цирковою клоунадою» відвідування окупованих українських територій відомими російськими пропагандистами. Схоже, він таки усвідомлює, що є лише клоуном у постановці.

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Раніше Григорій Лепс, Лариса Доліна, Олег Газманов влаштовували танці на кістках на Донбасі.

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