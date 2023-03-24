«Кооператив Судома»: Галкін висміяв путіністів Доліну, Лепса та Газманова

Гуморист Максим Галкін, який покинув росію невдовзі після нападу військ путіна на Україну, якого у рф визнали «іноагентом», продовжує свої гастролі різними країнами світу, де без остраху висміює колег, які продали диктатору свою душу в обмін на лояльність влади.

Під час виступу у США Галкін поглузував з колишніх колег, які підтримують ініціативи кремля. Зокрема, від гумориста дісталося Григорію Лєпсу, Ларисі Доліній та Олегу Газманову, котрі ініціювали створення «російської музичної асоціації» начебто «для підтримки юних талантів», а насправді — для прославлення нинішнього кремлівського режиму.

Зокрема, Галкін жартома назвав нове об'єднання «Кооператив Судома», зазначивши, що середній вік керівників становить 70 років.

Крім того, він висміяв пропутінський хіт Ярослава Дронова, який виступає під псевдонімом SHAMAN.

Останній є автором пропагандистської пісні «Встанем», яку Галкін не зміг обійти стороною.

«От він зараз ходить: „Встанем! Встанем!“ Буде суд в Гаазі, співатиме: „Сядем!“. ЛГБТ-група до нього приєдналася, стоять позаду, допомагають, прилаштувалися. Лазарєв тут же, і Гагаріна: „Встанем!“. Обличчя перекошені. Мені такий страшний сон після цього наснився», — каже Галкін.

Жартуючи про сон, який йому нібито наснився, Галкін каже: «І руки так і лізуть до мене. Бачу, вже Доліна поміж надгробками повзе. І я до церкви побіг, перед вівтарем на коліна бухаюсь. Бачу, батюшка службу веде, але він спиною до мене. Я кажу: „Пробач мені, господи, що я їх всіх зображував, Путіна перекривлював, над Медведєвим сміявся, висміював Рогозіна, Скабєєву, Симонян. Прости, Господи“. Смикаю батюшку за рясу. А він так повертається і говорить: „Бог простить, а я не прощу! Гойда!“. А це Охлобистін».

Нагадаємо, що Галкін разом з Алою Пугачовою та дітьми перебралися до Ізраіля. Подейкують, що родина оселилося у великому будинку в Герцлії, що за десять кілометрів від Тель-Авіва.

Фото з Instagram

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