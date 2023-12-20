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Київським екологам загрожує строк до 2 років за погрозу вбивством: про що йдеться

12:30 20 грудня 2023
Активісти КЕКЦ спалюють опудало

Активісти Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) можуть бути притягнуті до відповідальності за спалення опудала депутатки Київради Юлії Лимар за статтею «Погроза вбивством». Ця стаття передбачає обмеження волі терміном до двох років.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Києва на запит журналістів газети «ФАКТИ і коментарі».

«Повідомляємо, що Ваше звернення про надання інформації щодо дій активістів КЕКЦ щодо спалення опудала уважно розглянуте. За фактом дій активістів Київського еколого-культурного центру здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. Ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років», — йдеться у відповіді за підписом т.в.о начальника відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у місті Києві Дмитра Грищенка.

Нагадаємо, 1 листопада активісти КЕКЦ спалили опудало, зовні схоже на депутатку Київської міської ради, члена Комісії з питань екології КМР Юлію Лимар. Це викликало обурення серед громадськості, зокрема, дії екологів порівнювали з методами терористів ХАМАС. 3 листопада секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко ініціював звернення до Нацполіції, вимагаючи відкрити проти активістів КЕКЦ кримінальне провадження. Це звернення підтримало 80 київських депутатів.

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