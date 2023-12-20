Київським екологам загрожує строк до 2 років за погрозу вбивством: про що йдеться

Активісти Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) можуть бути притягнуті до відповідальності за спалення опудала депутатки Київради Юлії Лимар за статтею «Погроза вбивством». Ця стаття передбачає обмеження волі терміном до двох років.

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Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Києва на запит журналістів газети «ФАКТИ і коментарі».

«Повідомляємо, що Ваше звернення про надання інформації щодо дій активістів КЕКЦ щодо спалення опудала уважно розглянуте. За фактом дій активістів Київського еколого-культурного центру здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. Ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років», — йдеться у відповіді за підписом т.в.о начальника відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у місті Києві Дмитра Грищенка.

Нагадаємо, 1 листопада активісти КЕКЦ спалили опудало, зовні схоже на депутатку Київської міської ради, члена Комісії з питань екології КМР Юлію Лимар. Це викликало обурення серед громадськості, зокрема, дії екологів порівнювали з методами терористів ХАМАС. 3 листопада секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко ініціював звернення до Нацполіції, вимагаючи відкрити проти активістів КЕКЦ кримінальне провадження. Це звернення підтримало 80 київських депутатів.

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