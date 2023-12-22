Нічний удар ворога по Києву: як виглядає пошкоджена багатоповерхівка в Солом’янському районі

В ніч на п'ятницю, 22 грудня, в Києві внаслідок нічної дронової атаки росіян уламки впали в декількох районах. В одному з них — Солом'янському — було значно пошкоджено багатоповерхівку. На верхніх поверхах будинку виникло загоряння, деякі квартири фактично зруйновані.

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Зокрема, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на 24-му поверсі. Крім того, в трьох квартирах (на 24−26-му поверхах) частково зруйновані стіни, а ще у трьох — вибиті вікна.

Зруйновані стіни

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За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Окрім домівки значно пошкоджено й автівки у подвір'ї.

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Додамо, що київська прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що окрім Солом'янського також постраждали Голосіївський та Дарницький райони.

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Так, в Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

Поостраждалий будинок

При цьому в Голосіївському районі відомо про падіння уламка, там без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, що росія минулої ночі випустила по Україні 28 шахедів", з яких силам ППО вдалося збити 24. Загалом дрони знищували в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

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