Окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе: в кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки

Минулої ночі Київ знову опинився під ударами ворожих дронів-камікадзе. Прильоти уламків БПЛА, що їх збили Сили протиповітряної оборони, сталися після опівночі.

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Цього разу найбільше постраждав Соломʼянський район — там внаслідок ворожого обстрілу виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку.

У трьох квартирах сталося часткове руйнування стін на 24−26 поверхах та ще у трьох — вибиті вікна, повідомили у ДСНС.

Уламки впали на багатоповерхівку

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Понівечене житло

У квартирах нижче поверхом вибило вікна

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За попередніми даними, одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За даними ЗМІ, під час атаки постраждала квартира ведучого Національного телемарафону Андрій Ковальського (ICTV). Він залишився неушкодженим.

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Андрій Ковальський в студії

В Дарницькому ж районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Там постраждалих немає.

Постраждала недобудова

Відзначимо, що за підрахунками Повітряних сил ЗСУ, з вересня 2022 року росіяни запустили по Україні 3700 ударних БПЛА, із них Сили ППО знищили 2900.

Нагадаємо також, що вдень 21 грудня російський агресор скинув бомби на шахти Торецька в Донецькій області, там не обійшлося без людських жертв.

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