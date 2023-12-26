Останній вівторок року, 26 грудня, обіцяє стати днем, який протікатиме під впливом позитивних тенденцій, обіцяють астрологи.

Однак сьогодні не варто дозволяти собі лінуватися, адже у другій половині дня можуть статися приємні несподівані події, що вимагатимуть зміни планів, попереджає астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам настійно радиться проявити самовладання в ранковий час та уникати емоційних сплесків. Загалом день обіцяє бути сприятливим, дозволяючи Овнам успішно вирішити безліч завдань і впоратися зі справами. Раніше накопичений досвід та знання стануть у нагоді. У другій половині дня очікуються гарні новини та приємні сюрпризи, що дозволить покращити стосунки з оточуючими.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям початок дня обіцяє бути досить тривожним. Доведеться приділяти увагу не лише своїм справам, а й дбати про чужі. При цьому важливо уникати конфліктів, оскільки обурення людей, з якими ви маєте намір стати партнерами у майбутньому, може виявитися невигідним. У другій половині дня Тельцям судилося зустріти приємні сюрпризи та успішно завершити справи.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам рекомендується у першій половині дня обговорити та вирішити важливі питання як у особистій, так і у діловій сферах. Надалі можливі непорозуміння та конфлікти, тому варто утриматися від інтенсивного спілкування. Також цей день підходить для покупок.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків день обіцяє бути насиченим та вимагати уваги до безлічі завдань. Важливо зосередитися на значущих. У спілкуванні з близькими слід виявляти стриманість, уникаючи образ. З новими знайомствами не слід поспішати.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Не всі справи в цей день будуть ідеально складатися, проте, незважаючи на можливі труднощі, важливо не втрачати надії та не опускати руки. З наполегливістю можна досягти потрібних результатів, особливо у сфері спілкування, де рекомендується виявити твердість. Левам, можливо, доведеться відстоювати свою позицію та захищатися від критики оточуючих. У другій половині дня варто приділити увагу важливим справам — їх поспішне рішення несе ризик помилок.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам день може «підкинути» деякі труднощі, але загалом обіцяє успіх. Сьогодні беріться за будь-які завдання, оскільки виконання їх буде відносно легким. У другій половині дня можливі приємні подорожі, а також отримання корисної інформації для майбутніх справ.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У Терезів вірогідні певні труднощі, але день подарує і моменти удачі. Важливо виявити рішучість, оскільки відсутність необхідного рішення може ускладнити ситуацію. Ініціатива і сміливість стануть ключем до подолання перешкод та досягнення успіху.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів день обіцяє стати досить непоганим. Ви зможете досягти успіхів у багатьох справах завдяки своїй чарівності, яка знаходить відгук у оточуючих. Однак через надмірну доброзичливість може виникнути складність у прояві власної індивідуальності. Наполегливість у певних питаннях може бути необхідною. У другій половині дня варто присвятити себе творчій діяльності, керуючись інтуїцією.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День обіцяє бути дуже сприятливим та захоплюючим для Стрільців. Незважаючи на численні справи, діяльність буде приносити задоволення, оскільки всі завдання вдаватиметься виконувати. Навіть у тих Стрільців, хто зазвичай схильний до лінощів, не виникне бажання відкладати питання на потім. У другій половині дня рекомендується збільшити інтенсивність спілкування: зустрітися з друзями та колегами, насолодившись відпочинком у їх компанії. Можливе одержання корисної інформації від старих знайомих.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козорога важливі справи краще вирішувати зранку, щоб не відкладати їх у «довгий ящик» на після Нового року. Це також стосується всіх важливих питань, пов'язаних з домашніми справами. У другій половині дня можуть виникнути безплідні суперечки з оточуючими, і Козерогам варто бути стриманими у висловлюваннях.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День принесе важливі виклики для Водоліїв. Зберегти оптимізм вам не завжди буде вдаватися, оскільки ситуація може вийти з-під контролю, що вплине на ваш настрій. Деякі Водолії сьогодні можуть ухвалити рішення, про які потім пошкодують. У цей період чужі помилки стануть цінним досвідом, і на словам інших людей варто звернути увагу. У особистих відносинах можливі непорозуміння з другою половинкою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваш початок дня обіцяє бути приємним та інформативним. Вранці ви можете отримати корисну інформацію, яка вплине на реалізацію планів. Наприкінці дня ситуація може напружитися, і Рибам може бути складно порозумітися навіть з близькими людьми. Тому сьогодні рекомендується відкласти важливі питання на більш сприятливий момент.

Всім знакам Зодіаку погода сьогодні обіцяю потепління до +14 градусів. У деяких регіонах можливий невеликий дощ. Такий прогноз пропонують фахівці Укргідрометцентру.

Синоптична карта на 26 грудня

Вдень у північній та північно-східній частинах країни помірний дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с.

Температура вдень +6+11 тепла, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 градусів.

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура по області вдень +6+11 тепла, у Києві +8+10 градусів.

Однак синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області. Пориви вітру 15−20 м/с, I рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Тому святкові покупки сьогодні варто робити обережно, з урахуванням рекомендацій синоптиків та астрологів.

А ще краще — залишатись вдома та послухати нової гарної української музики до Нового року.

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