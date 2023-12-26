Овнам — сюрпризи, Близнюкам — покупки, а Стрільцям — добра компанія: що обіцяють зорі, Анжела Перл та синоптики 26 грудня
Останній вівторок року, 26 грудня, обіцяє стати днем, який протікатиме під впливом позитивних тенденцій, обіцяють астрологи.
Однак сьогодні не варто дозволяти собі лінуватися, адже у другій половині дня можуть статися приємні несподівані події, що вимагатимуть зміни планів, попереджає астрологиня Анжела Перл.
Овен (21 березня — 19 квітня)
Овнам настійно радиться проявити самовладання в ранковий час та уникати емоційних сплесків. Загалом день обіцяє бути сприятливим, дозволяючи Овнам успішно вирішити безліч завдань і впоратися зі справами. Раніше накопичений досвід та знання стануть у нагоді. У другій половині дня очікуються гарні новини та приємні сюрпризи, що дозволить покращити стосунки з оточуючими.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Тельцям початок дня обіцяє бути досить тривожним. Доведеться приділяти увагу не лише своїм справам, а й дбати про чужі. При цьому важливо уникати конфліктів, оскільки обурення людей, з якими ви маєте намір стати партнерами у майбутньому, може виявитися невигідним. У другій половині дня Тельцям судилося зустріти приємні сюрпризи та успішно завершити справи.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Вам рекомендується у першій половині дня обговорити та вирішити важливі питання як у особистій, так і у діловій сферах. Надалі можливі непорозуміння та конфлікти, тому варто утриматися від інтенсивного спілкування. Також цей день підходить для покупок.
Рак (22 червня — 22 липня)
Для Раків день обіцяє бути насиченим та вимагати уваги до безлічі завдань. Важливо зосередитися на значущих. У спілкуванні з близькими слід виявляти стриманість, уникаючи образ. З новими знайомствами не слід поспішати.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Не всі справи в цей день будуть ідеально складатися, проте, незважаючи на можливі труднощі, важливо не втрачати надії та не опускати руки. З наполегливістю можна досягти потрібних результатів, особливо у сфері спілкування, де рекомендується виявити твердість. Левам, можливо, доведеться відстоювати свою позицію та захищатися від критики оточуючих. У другій половині дня варто приділити увагу важливим справам — їх поспішне рішення несе ризик помилок.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Дівам день може «підкинути» деякі труднощі, але загалом обіцяє успіх. Сьогодні беріться за будь-які завдання, оскільки виконання їх буде відносно легким. У другій половині дня можливі приємні подорожі, а також отримання корисної інформації для майбутніх справ.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
У Терезів вірогідні певні труднощі, але день подарує і моменти удачі. Важливо виявити рішучість, оскільки відсутність необхідного рішення може ускладнити ситуацію. Ініціатива і сміливість стануть ключем до подолання перешкод та досягнення успіху.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Для Скорпіонів день обіцяє стати досить непоганим. Ви зможете досягти успіхів у багатьох справах завдяки своїй чарівності, яка знаходить відгук у оточуючих. Однак через надмірну доброзичливість може виникнути складність у прояві власної індивідуальності. Наполегливість у певних питаннях може бути необхідною. У другій половині дня варто присвятити себе творчій діяльності, керуючись інтуїцією.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
День обіцяє бути дуже сприятливим та захоплюючим для Стрільців. Незважаючи на численні справи, діяльність буде приносити задоволення, оскільки всі завдання вдаватиметься виконувати. Навіть у тих Стрільців, хто зазвичай схильний до лінощів, не виникне бажання відкладати питання на потім. У другій половині дня рекомендується збільшити інтенсивність спілкування: зустрітися з друзями та колегами, насолодившись відпочинком у їх компанії. Можливе одержання корисної інформації від старих знайомих.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Для Козорога важливі справи краще вирішувати зранку, щоб не відкладати їх у «довгий ящик» на після Нового року. Це також стосується всіх важливих питань, пов'язаних з домашніми справами. У другій половині дня можуть виникнути безплідні суперечки з оточуючими, і Козерогам варто бути стриманими у висловлюваннях.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
День принесе важливі виклики для Водоліїв. Зберегти оптимізм вам не завжди буде вдаватися, оскільки ситуація може вийти з-під контролю, що вплине на ваш настрій. Деякі Водолії сьогодні можуть ухвалити рішення, про які потім пошкодують. У цей період чужі помилки стануть цінним досвідом, і на словам інших людей варто звернути увагу. У особистих відносинах можливі непорозуміння з другою половинкою.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Ваш початок дня обіцяє бути приємним та інформативним. Вранці ви можете отримати корисну інформацію, яка вплине на реалізацію планів. Наприкінці дня ситуація може напружитися, і Рибам може бути складно порозумітися навіть з близькими людьми. Тому сьогодні рекомендується відкласти важливі питання на більш сприятливий момент.
Всім знакам Зодіаку погода сьогодні обіцяю потепління до +14 градусів. У деяких регіонах можливий невеликий дощ. Такий прогноз пропонують фахівці Укргідрометцентру.
Вдень у північній та північно-східній частинах країни помірний дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с.
Температура вдень +6+11 тепла, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 градусів.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура по області вдень +6+11 тепла, у Києві +8+10 градусів.
Однак синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області. Пориви вітру 15−20 м/с, I рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Тому святкові покупки сьогодні варто робити обережно, з урахуванням рекомендацій синоптиків та астрологів.
А ще краще — залишатись вдома та послухати нової гарної української музики до Нового року.
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