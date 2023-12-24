В передостанню неділю року, 24 грудня, представникам багатьох знаків зодіаку буде притаманна рішучість та впевненість у собі, вважають астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Готовність до виконання необхідних дій відкриває перед такими людьми можливості для досягнення значних успіхів, а підтримка близьких людей додасть їм додаткову впевненість та натхнення, певні фахівці.

Овен

Якщо вас не влаштовує щось в особистих або ділових стосунках, ви будете схильні нав'язувати свою думку іншим, що може навіть призвести не до творення, а ще більшого руйнування. Тому віддавайте перевагу темам у розмові, в яких не може бути прямої конфронтації. Бесіда зі старшими родичами може зіпсувати настрій.

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Телець

Цей день стане прекрасною можливістю для Тельців завести нові дружні або навіть любовні стосунки. Ви будете дуже харизматичні й привабливі. Завдяки доброзичливому спілкуванню, глибокому розумінню проблем інших людей, ви зможете вибудувати тісніший зв'язок із деякими з ваших друзів.

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Близнюки

День буде присвячений важливим рішенням. Близнюки чітко визначать свої пріоритети, тому це найкращий час для постановки нових цілей і планування того, як їх реалізувати. Завдяки терпінню буде простіше домагатися бажаного. Також ви будете відкриті для особистісного розвитку, тому читання книг, перегляд пізнавальних передач стане хорошим вибором для вас.

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Рак

У Раків 24 грудня будуть вагомі аргументи в суперечках, які вразять ваших колег. У ваших словах є здоровий глузд, люди до вас прислухатимуться. Тому ви легко будете встановлювати нові контакти. 24 грудня не найкращий день для фізичної активності, тому вечір проведіть спокійно, прогуляйтеся, подивіться телевізор.

Лев

Левів переповнюватимуть позитивні емоції, чудові ідеї. Ви будете привертати увагу оточення завдяки своїй привабливості. Це гарний час для самоосвіти, також, якщо є бажання, запишіться на цікаві для вас курси. Сьогодні ви сповнені натхнення, тому добре б зробити сюрприз коханій людині.

Діва

Сьогодні Діви зосередяться переважно на собі. У вас багато невирішених питань, їх необхідно закрити, і цей день чудово підійде для цього. Гармонія з природою буде для вас дуже важливою, тому не сидіть удома. Завдяки відпочинку та перебуванню на свіжому повітрі ви почуватиметеся гармонійно. Приділіть увагу старшим родичам.

Терези

Цей день сприятиме таким заняттям, як малювання, гра на музичному інструменті або танці. Вам також підуть на користь фізичні вправи на свіжому повітрі або катання на лижах. Перебування на природі підніме настрій, і це чудово позначиться на психічному здоров'ї. 24 грудня вам потрібно розібратися у своїх думках, тому виділіть деякий час для себе і побудьте на самоті.

Скорпіон

Розуміння проблем друзів — ваша сильна сторона. Тому оточуючі відчують вашу підтримку і звернуться по допомогу. Ви справите враження дуже спокійної та врівноваженої людини, що допоможе вам як на роботі, так і в особистому житті. Зірки дадуть вам сили, яких ви потребуєте. Ви, ймовірно, відчуєте себе сповненими життя і більш енергійними, ніж зазвичай.

Стрілець

Стрільці відчують велику потребу в оновленні будинку. Живете ви один чи з сім'єю, ви маєте тішити себе і втілювати свої ідеї в життя, особливо перед новим роком. Це також гарний час для змін у вашому гардеробі. Ви почуватиметеся врівноваженими, і зможете передавати відчуття спокою оточуючим.

Козоріг

У Козорогів сьогодні може бути багато роботи. Надихати вона не буде, але у вас вистачить терпіння виконати її. Поставтеся уважніше до свого здоров'я, а також до самопочуття близьких. Важлива розмова або поїздка у справах виявляться вдалими. У когось може відбутися серйозна розмова з родичами або друзями.

Водолій

Стосунки з колегами чудові. А ось керівництво може ставитися до вас із підозрою. Гарний день для відпочинку, романтичних знайомств, побачень. Якщо є можливість, присвятіть більше часу сім'ї, особливо дітям. Сходіть із ними в розважальний центр, по новорічні подарунки, пограйте на вулиці.

Риби

Сьогодні ви можете очікувати від себе занадто багато чого. Краще усвідомте, що вам не потрібно так сильно поспішати і робити кілька справ одночасно. Перегляньте свої пріоритети і вирішіть, на чому ви хочете повністю зосередитися, а решту відкладіть. Для відпочинку теж потрібно виділити час. Але навряд чи вам захочеться проводити його активно.

Погода у ці святкові дні залишатиметься вітряною, із періодичним снігом, пише синоптикиня Наталка Діденко.

У ніч на Різдво фахівці очікують похолодання до −2…−6 градусів, а вдень 25 грудня істотно потеплішає, до +4…+9 градусів, на півдні та південному заході до +10…+13 градусів.

І вдень на Різдво сніг перейде у дощ.

У Києві 24−25 грудня очікується сильний вітер. У ніч на Різдво в столиці похолодає до -5 градусів. А вже завтра вдень різко потеплішає до +7 градусів й дощитиме.

«Обережно, колядники, не дайте себе завести на манівці!», — попереджає синоптикиня.

На щастя, геомагнітна ситуація залишається стабільною: у неділю, 24 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується, пише сайт «Метеопрог».

Тому сьогодні, на Святвечір, ніщо не завадить всій родині зібратися за святковим столом, прочитати молитву й почати вечерю з 12 пісних страв, головною з яких є кутя. У цей день потрібно дотримуватись строгого посту й завершити усі приготування до Різдва.

А також подумати про майбутнє, яке чекає на нас з вами та країну наступного року.

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