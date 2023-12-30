Свобода варта того: фіналістка конкурсу «Міс Англія» стала далекобійницею

Фіналістка конкурсу «Міс Англія — 2022», 23-річна Міллі Евератт, залишила кар'єру моделі, щоб здійснити свою заповітну мрію: вона стала далекобійницею і тепер подорожує вантажівками Великобританією.

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Міллі Евератт за кермом

Про це пише Daily Mail.

Міллі почала брати участь у конкурсах краси у 2017 році. Через рік вона здобула титул «Міс Лінкольншир», а також «Міс благодійність», зібравши більше коштів на добрі справи, ніж інші конкурсантки.

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У 2022 році модель стала фіналісткою конкурсу «Міс Англія — 2022». Паралельно з цим вона задумалася про зміну професії. Міллі пройшла навчання на отримання прав на керування вантажними автомобілями, щоб здійснити свою мрію стати водієм вантажівки. Тепер колишня модель подорожує країною 44-тонними високотехнологічними автомобілями.

«Це так весело — сидіти за кермом великої вантажівки. Мені подобається свобода, яку дає ця робота, оскільки я можу подорожувати країною, і зарплата у мене теж чудова. Свобода і гроші варті того», — розповіла Міллі.

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За словами дівчини, вона задумалася про те, щоб стати далекобійницею, ще під час пандемії у 2020 році. Тоді вона дізналася, що кількість жінок — водіїв вантажних автомобілів у Великій Британії становить менше 1%, і вирішила це виправити. Крім того, Евератт росла на фермі в оточенні важкої техніки. Вона кермувала трактором і вважала, що пересісти за кермо великої вантажівки буде наступним кроком у її кар'єрі. Тепер Міллі намагається залучити якнайбільше дівчат до цієї професії.

«Для всіх жінок, які думають про те, щоб зайнятися логістикою, моя порада: просто займіться цим. У цій сфері велика кількість вакансій та можливостей для навчання, це справді цікава робота», — додала Евератт.

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Нагадаємо, що з початком війни в Україні побільшало сумнівних пропозицій про роботу далекобійником — це, зокрема, робота на лінії Росії — Україна; у Білорусі; на лінії Білорусь — Україна; робота в Грузії, Вірменії та на тимчасово окупованих територіях.



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