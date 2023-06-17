Скандальне розлучення: Кевін Костнер звинуватив дружину в тому, що вона відмовляється залишати його маєток вартістю 145 млн доларів

Розлучення знаменитого американського актора Кевіна Костнера набуло скандальних ноток. 68-річний володар «Оскара» та багатьох інших престижних нагород звинуватив дружину в тому, що вона фактично позбавила його даху над головою. 49-річна Крістін Баумгартнер відмовляється звільнити їхній спільний будинок у Каліфорнії, хоча зобов'язалася зробити це у 2004 році, коли підписувала шлюбний контракт.

На думку адвокатів Костнера, ситуація дуже проста з юридичної точки зору. Коли Кевін і Крістін понад 18 років тому зібралися одружитися, актор, який уже мав сумний досвід розлучення, запропонував Баумгартнер укласти шлюбний контракт. У ньому є пункт, згідно з яким Крістін зобов'язується виїхати з речами з дому чоловіка не пізніше ніж через 30 діб після подання заяви про розлучення — якщо ініціатором розірвання шлюбу буде вона.

Жодної дискримінації чи несправедливості в цьому пункті немає, наголошують юристи. Костнер придбав величезний будинок у Карпінтерії у 1988 році — задовго до знайомства з Баумгартнер. Це суто його нерухомість. Вона не має на особняк, вартість якого сьогодні становить приблизно 145 млн доларів, жодних прав.

Щобільше, Кевін на початку їхніх стосунків вчинив як джентльмен. Він регулярно відраховував до спеціального фонду деяку суму для Крістін, щоб у разі розлучення вона могла швидко знайти гідне нове житло хоча б не якийсь час. Зараз на цьому спецрахунку зібрано 1,2 млн доларів.

Тепер Костнер пішов далі. Він запропонував Баумгартнер аліменти на їхніх трьох спільних дітей у розмірі 30 тисяч доларів щомісяця. І відразу погодився збільшити цю суму ще на 10 тисяч доларів, якщо вона погодиться звільнити будинок.

Проте Крістін відмовляється. Кевін кілька останніх місяців провів у Юті, де знімав новий фільм. У червні він збирався повернутись до Каліфорнії, щоб трохи відпочити у власному будинку. Але впертість дружини позбавила його такої можливості.

Він має й інші будинки, однак один із них Кевін заклав, щоб отримати гроші на зйомки мінісеріалу. Інший будинок він використовує вже кілька років як монтажну студію.

Костнера також повідомили про ще один негарний вчинок Баумгартнер. Вона без його відома збільшила кредитний ліміт за банківською карткою та зняла з неї 95 тисяч доларів. Ці гроші, як з'ясувалося, вона заплатила адвокатам, яких найняла вести процес розлучення! Іншими словами, актор сплатив за послуги адвокатів дружини.

Кевін глибоко засмучений тим, як поводиться Крістін. Він завжди підтримував її морально та матеріально. Коли Баумгартнер вирішила завершити кар'єру моделі (до речі, не надто вдалу) та стати дизайнером, Костнер виділив на цей проєкт чималі гроші. Однак і ця кар'єра у Крістін не задалася.

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