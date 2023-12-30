Народному депутату від партії «Слуга народу» Віталію Безгіну загрожує від 5 до 10 років ув'язнення — він став фігурантом кримінальної справи, яку веде Держбюро розслідувань за ч. 2 ст. 110 КК — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади.

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Справа відкрита після розслідування та звернення до суду журналістів «Стоп корупції» за фактом ознак скоєння злочину.

У 2020 році Безгін оформив довіреність на квартиру у Євпаторії своїй родичці (тітці) Галині Герасимовій. Вона не лише має антиукраїнську позицію, а й є депутатом від партії президента РФ Володимира Путіна «Єдина росія», внесена до бази даних сайту «Миротворець». На момент вчинення правочину Безгін уже був народним депутатом України, а Герасимова — депутатом від окупаційної влади.

«Напевно, для кожного антикорупціонера важливо зрозуміти все ж таки, чи справді були в тій довіреності, яку готував даний народний депутат. Але важливо ще те, чим закінчиться ця історія. Ми також триматимемо вас в курсі даних подій. Але крім цього, зауважимо, що ми дійсно доклали зусиль для того, щоб це виробництво було зареєстроване», — заявив голова правління ВГО «Стоп корупції» Ігор Бондарчук.

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Галина Герасимова після анексії Криму стала директором пансіонату «Планета», а потім очолила «Туристсько-інформаційний центр» і так звану муніципальну автономну установу міського округу Євпаторія Республіки Крим «Євпаторійський культурно-етнографічний центр «Малий Єрусалим». У 2018 році Герасимова двічі перетнула адміністративний кордон АР Крим з Херсонською областю за українським паспортом. Квартиру Безгіна у Євпаторії вона вже перепродала за російським законодавством. З 2020 року вона обіймала посаду «заступника голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування» в окупаційному «парламенті» півострова.

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