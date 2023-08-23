«Єдинороска» та фігурантка бази «Миротворець»: у близької родички нардепа Безгіна виявили «російський слід»

Депутатка Держдуми Криму Галина Герасимова — рідна тітка народного депутата України Віталія Безгіна. Журналісти «СтопКору» провели власне розслідування про оточення та родину провладного політика та виявили безліч цікавих деталей україно-російських зв’язків між родичами, повідомив сайт Гордон.юа.

Так, декілька років тому народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін потрапив до переліку українців, на яких росія наклала санкції. Тоді парламентаря внесли до так званого «чорного списку» рф, адже Безгін кримчанин та мав на півострові майно — частина квартири в місті Євпаторії. Свою частку житла нардеп Безгін завчасно переоформив на свою близьку родичку — Галину Герасимову. Євпаторійську квартиру жінка перепродала за російським законодавством.

Перебіжчиця активно підтримувала окупаційну «владу» та навіть була в переліку депутатів так званої Державної Ради Республіки Крим 2-го скликання та серед учасників пропутінської партії «Єдина росія».

За свою політичну та громадську «активність» жінку внесли до української бази «Миротворець» як пособницю російських терористів. При цьому у 2018 році Герасимова двічі перетинала адміністративний кордон АР Крим із Херсонською областю за українським паспортом.

За даними «Миротворця», у 1990-х Галина Герасимова була економістом пансіонату «Планета», а з 2000 по 2014 роки — заступником директора з комерції та маркетингу. Після анексії півострова росіянами Герасимова була директоркою пансіонату відпочинку, а потім очолила «Туристично-інформаційний центр» такого собі «Євпаторійського культурно-етнографічного центру «Малий Єрусалим». А вже з 2020 року рідна тітка нардепа Безгіна працювала заступницею голови Комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування в окупаційному парламенті півострова.

Сам народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін досі ніяк не прокоментував журналістам ані свої стосунки з родичкою з Криму, ані майно, що йому належало.

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