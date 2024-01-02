Тренер збірної України з футболу розніс «Квартал 95» за тупі жарти (відео)

Тренера воротарів збірної України з футболу Рустама Худжамова, який закликав керівництво нашої країни наслідувати приклад Моссада, дуже обурило новорічне шоу у виконанні гумористів «Кварталу 95».

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«Мене одного вкурвлює 95-й квартал?! - написав Рустам Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Threads. — Тупі, недоречні жарти, ще починаючи з ебонітових паличок під час Революції Гідності. Про гру причандалами на роялі я промовчу (як і про порівняння України з повією), бо це тема окремого, масштабнішого обговорення…»

Коментуючи побачене, колишній голкіпер «Динамо», «Шахтаря» та збірної України не особливо підбирав слова. При цьому Рустама найбільше вразив безглуздий жарт про окупований Скадовськ.

«Ось ця купа дебілів на сцені, що вважають смішною назву міста Скадовськ, яке зараз під окупацією і де страждають наші співгромадяни, вони вам як?! І хто ці люди в залі, які сміються, як не в собі? Сук*, у мене немає слів…» — додав Худжамов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Рустам Худжамов розповів про цькування його сина.

Фото uaf.ua

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