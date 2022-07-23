«Уже 10-річні москалі насміхаються»: ексфутболіст збірної України розповів про цькування його сина

Колишній воротар низки українських клубів та національної збірної (1 матч у складі «жовто-синіх») Рустам Худжамов, який закликав керівництво нашої країни наслідувати приклад Моссада, обурився цинізмом росіян після початку війни, зокрема й малолітніх дітей рашистів.

«Якщо дружина радіє та каже своєму чоловіку: «Убивай їх там більше»… Якщо вона радіє тому, що їй передають поштою речі, зняті з убитої українки… Поки вони радіють смертям на наших площах, у наших будинках, ракетним ударам по центрах наших міст та загибелі наших дітей, їх треба різати, як собак. Це не було експресивно, не було на емоціях.

Беремо ось, бл*дь, російське бабище. Вона має чоловіка, який поїхав на війну. Його вбили, а її ставлення до війни не змінилося. Тепер ми ще вороги, що вбили її, бл*дь, чоловіка. Який до цього 20 років сидів бухав у будинку та ходив до туалету через весь двір. Дитину виховає такою самою, вона буде українофобною. І вони нас ненавидітимуть.

Для мене людина, яка радіє вбивству дітей українців, жінок, будь-кого — це вже не людина. Я розумію, що такого не буде, але хотілося б, щоб у нас були ракети, якими можна відповідати. Щоб в*бати по воронежу, по білгороду, по курську. Туди, де тішаться. Щоб побачили, що таке війна.

У мене дитина десь півтора місяці після початку війни грала онлайн-гру. Там рандомно до тебе набираються люди до команди. Потрапила дитина з росії. Волосся стало дибки … «Що ви там, замерзли в підвалі сидіти?» Діти насміхаються, бл*дь. 10-річні москалі насміхаються. Що з ними робити? Окей, якщо не вбивати, то ракетами в*бати, щоб вони якось відчули, що це таке.

Дуже чекаю, коли за кордоном якийсь росіянин скаже мені, що «не все так однозначно», щоб в*бати. Чесно скажу", — емоційно висловився Худжамов в інтерв'ю KDK на Youtube.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що каратист Станіслав Горуна назвав точний відсоток «хороших росіян» .

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