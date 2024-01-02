Світоліна перемогла на старті сезону експершу ракетку світу та розкрила таємницю свого нового тату (фото, відео)

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (25-а у світовому рейтингу), яка зіпсувала олімпійській чемпіонці день народження, переможно стартувала у новому сезоні.

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У поєдинку першого кола турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія) з призовим фондом 267 тисяч доларів 29-річна одеситка перемогла у двох сетах колишню першу ракетку світу, 33-річну данку Каролін Возняцькі (256-а), яка повернулася у великий теніс після народження у жовтні 2022-ї другої дитини (сина Джеймса), — 6:4, 6:3.

Зазначимо, що Еліна виграла у титулованої суперниці п'яту із шести очних зустрічей.

«Я справді насолоджуюся часом, який ми з сім'єю проводимо в Новій Зеландії, — заявила Еліна Світоліна. — Я вперше в цій прекрасній країні. І також здобула сьогодні таку чудову перемогу. Каролін — сильна тенісистка, і я рада за те, що вона повернулася. в Тур, і що нарешті ми можемо знову грати більш довгі розіграші (сміється).

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Що я можу сказати про своє повернення на корт і сьогоднішній матч? Минулий рік був дуже насиченим, у мене були неймовірні поєдинки та перемоги. Я дуже задоволена тим рівнем, на який я змогла вийти 2023 року. Наразі вже новий рік, і я маю навіть більші цілі на цей сезон. Тому я дуже щаслива, що почала новий рік із перемоги та спробую використати її як основу на майбутнє".

Вихід до другого кола змагань в Новій Зеландії приніс Світоліній 11 тисяч 610 доларів призових. Путівку в наступний раунд змагань українка оскаржить у поєдинку проти чемпіонки US Open-2021, 21-річної британки Емми Радукану (301-а), яка виявилася сильнішою за Єлену-Габріелу Русе (134-а) з Румунії, — 6:3, 4:6, 7:5.

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До речі, перед стартом сезону Еліна Світоліна похвалилася новим тату. На правому плечі бронзового призера Олімпійських ігор Токіо з'явився символ «Ï».

«Я починаю рік зі знакового татуювання, — написала спортсменка у сторіс в Instagram. — Цей письмовий символ має важливе значення для України, є символом українського добробуту та уособлює ідею української Незалежності.

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Крім того, ім'я моєї дочки Skaï включає цей символ, тим самим посилюючи його значення".

Нагадаємо, що букви «ї» немає в жодному іншому слов'янському алфавіті. 2022 року «Ï» стала символом опору українців у тимчасово окупованому Маріуполі. Буквально означає — «@баш кацапів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Каролін Возняцькі та Еліна Світоліна увійшли до двадцятки тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру.

Фото WTA

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