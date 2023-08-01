Світоліна зіпсувала олімпійській чемпіонці день народження на престижному турнірі в США: відеоогляд матчу

Українські тенісистки Еліна Світоліна (27-а у світовому рейтингу), яка дійшла до півфіналу Вімблдону, і Марта Костюк (34-а) чудово стартували на престижному турнірі WTA 500 у Вашингтоні (США) з призовим фондом 780 тисяч доларів.

Молода мама Світоліна в поєдинку першого раунду за 1 годину 48 хвилин обіграла 33-річну олімпійську чемпіонку Ігор-2012 у міксті та чемпіонку Australian Open-2012 та 2013 в одинарному розряді Вікторію Азаренко (19-а) з білорусі, котрій 31 липня виповнилося 34 роки, — 7:6 (7:2), 6:4. Нагадаємо, що лише три тижні тому 28-річна одеситка змогла зняти «прокляття» титулованої суперниці, обігравши Азаренко в 1/8 фіналу Вімблдону після п'яти поразок поспіль.

Надважкий матч 1-го раунду провела на турнірі у Вашингтоні ще одна українка Марта Костюк , яка в протистоянні з чемпіонкою US Open-2019 Б'янкою Андреєску (44-а) з Канади змогла відіграти три матчболи і таки дотиснула імениту суперницю у трьох сетах — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). У поєдинку другого кола 21-річна киянка зіграє проти другої сіяної Каролін Гарсії (6-а) з Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Людмила Киченок сенсаційно стала чемпіонкою Вімблдону в міксті.

Фото WTA

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