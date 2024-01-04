Останні роки життя провів в інвалідному візку: помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко

В Україні, де нещодавно помер один із творців Декларації про державний суверенітет, відійшов у засвіти колишній спікер Верховної Ради України Олександр Миколайович Ткаченко. Він був головою парламенту у 1998−2000 роках, повідомляють «Українські Новини».

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Головою ВР Олександра Ткаченка обрали з 18 разу. Тоді парламент 3 місяці не міг визначитися з очільником. Так у медіа з'явився термін «спікеріада».

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Останні 10 років Олександр Ткаченко хворів і був прикутий до візка. В березні році йому мало виповнитися 85. У нього лишилася донька Алла. Прощання родина призначила на суботу 6 січня. Поховають на Байковому цвинтарі поряд з дружиною.

Ткаченко народився 7 березня 1939 року в місті Шпола Черкаської області. Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1963 році. У 1992 році став кандидатом економічних наук.

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З 18 липня 1990 року по квітень 1991 року працював першим заступником Голови Ради Міністрів УРСР. З 21 травня 1991 року по лютий 1992 року був державним міністром з питань аграрної політики та продовольства — міністром сільського господарства УРСР.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ЗМІ показали недоглянуте місце поховання Леоніда Кравчука у Києві.

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