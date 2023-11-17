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Суспільство та люди

Без пам'ятника та у занедбаному стані: ЗМІ показали недоглянуте місце поховання Леоніда Кравчука у Києві (фото, відео)

10:07 17 листопада 2023
Могила Леоніда Кравчука

У Києві на Байковому кладовищі на відомій Алеї слави могила першого президента незалежної України Леоніда Кравчука, який помер 10 травня 2022 року у віці 88 років, знаходиться у занедбаному стані.

Як пише видання «Телеграф», могилу підтопило дощем, хрест над домовиною політика не встановлений, а фотографія зіпсувалася та потріскалася.

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

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Пам'ятник на місці поховання досі не встановлений, хоча й видно, що роботи з облаштування могили нібито тривають.

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Поряд із Кравчуком поховані екскерівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та ще три працівники МВС, пам'ятники яким виглядають доглянутими.

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Фото "Телеграф"

Нагадаємо, що керівництво українських силовиків загинуло у січні 2023 року, коли їхній гвинтокрил зазнав авіатрощі у Броварах. Гелікоптер впав поряд з дитячим садком, тоді загинуло багато людей, у тому числі й діти.

Фото «Телеграф»

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