Помер один із творців Декларації про державний суверенітет Володимир Василенко

Пішов у засвіти Володимир Василенко — співавтор Декларації про державний суверенітет України, дипломат, юрист, суддя Міжнародного кримінального трибуналу, професор. Про його смерть повідомила у Facebook донька Леся: «Сьогодні о 08:10 ранку перестало битися серце мого тата, Василенка Володимира Андрійовича. Він залишив цей світ у віці 86 років. Бракує слів і водночас безліч думок. Твоє тіло пішло на відпочинок. Твій дух продовжить жити. В нас — твоїх дітях, онуках, в поколіннях українців, яких ти навчав, надихав і виховував. Ти прожив гідне, наповнене життя. Твій приклад завжди буде опорою для мене. Люблю безмежно. Донька».

Після 20 років роботи в МЗС України науковим консультантом з правових питань Надзвичайний та Повноважний посол Василенко представляв Україну в країнах Бенілюксу, НАТО, ЄС, Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ООН, Ірландії. Був суддею Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, аудитором НАБУ, професором «Могилянки».

Немала його заслуга у незалежності України (і, як наслідок — розвалі СРСР), у прийнятті закону про українську державну мову та багатьох інших законів.

Володимир Василенко завжди наголошував на небезпеці нашого північно-східного сусіда: «Небезпеку для українців становить саме існування росії, та політика, яку рф проводить стосовно України. Ця політика не засновується на праві, вона полягає в грубій силі», — розказував він «ФАКТАМ».

На його переконання, вся політика росії стосовно України кінцевою метою має не втягнення нас у нову імперію, а «знищення нашої української державності, української нації, України як геополітичної реальності». Бо владна російська еліта, серед якої, до речі, багато манкуртів-вихідців з України, «вважає Україну екзистенційним ворогом».

«Я завжди говорив, що через розбійну поведінку росії, яка стала особливо зухвалою і небезпечною в період вічного правління володимира путіна, необхідно було давно організувати антипутінську коаліцію, подібно до створеної після початку Другої світової війни антигітлерівської коаліції, — розказував Володимир Василенко „ФАКТАМ“ за півтора роки до повномасштабного вторгнення росіян. — Та політичну волю лідерів західних демократій сьогодні паралізовано, з одного боку, сподіваннями на трансформацію авторитарного путінського режиму, і з іншого — страхом, породженим можливістю збройного конфлікту з росією».

Володимир Василенко постійно наголошував, що в Україні йде російсько-українська війна унаслідок російської агресії, а не «внутрішнього конфлікту», АТО тощо.

Врешті це визнала й українська влада, й міжнародне суспільство. Вже складається антипутінська коаліція, і Україна вже явно стала полем бою цивілізації та росії. І на Заході вже взялися долати «ломку» після російської нафтогазової «голки». І — викривати російські «консерви», агентів впливу. На жаль — як завжди запізно.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», за два дні до 76-річчя померла Ніна Матвієнко. Поховають її на Звіринецькому кладовищі. Прощання з народною артисткою відбудеться у середу, 11 жовтня, в приміщенні Національної філармонії України в Києві з 11:00 до 13:00.

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