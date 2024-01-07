Затопило базиліку Святого Марка у Венеції: захисні бар’єри були відсутні

У Венеції, яка з екологічних причин заборонила вхід круїзних лайнерів до міста, у притвор знаменитого собору Святого Марка увірвалася вода. Причина — скляні бар'єри, встановлені навколо майже 1000-річного храму для захисту від так званої високої води, були відсутні, повідомляє Corriere del Veneto. Видання опублікувало фотографії, на яких видно, що вода залила притвор, або атріум, базиліки.

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На щастя, як зазначається, вода не була надзвичайно високою. Однак її було достатньо, щоб затопити нижню частину храму, а також площу Святого Марка.

У 2022 році була створена система захисних укріплених валів, щоб захистити історичне місце від припливів і відливів, які є регулярним явищем у місті. Завдяки бар'єрам мармурові колони та дорогоцінні мозаїки не пошкоджуються руйнівною морською водою.

Під час рекордної повені у Венеції в листопаді 2019 року базиліка Святого Марка сильно постраждала. Вода увірвалася в крипту і завдала шкоди підлозі. Саме після цього інциденту було вирішено встановити додатковий захист навколо храму, який через своє розташування є особливо вразливим до наслідків повеней.

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Бар'єр насправді не суцільний, а перемежовується воротами для доступу туристів і вірян, які відвідують візантійський шедевр. Щоб зупинити високу воду, яка починає підійматися вище 88 сантиметрів, цей простір, пише видання, потрібно закрити металевими перегородками на зразок тих, які ставлять у магазинах, коли їм загрожує небезпека піти під воду.

Але в ці дні на площі нікого не було, оскільки всі роботи були перервані на різдвяні свята. Тож ніхто не поставив металеві пластини на місце, і вода потрапила всередину.

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Додамо, що на Різдво через повінь, яку викликали зливи, потерпала і Німеччина — в затоплених районів довелось проводити массову евакуацію.

Фото: Corriere del Veneto

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