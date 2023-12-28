Повінь на Різдво: у Німеччині проводиться масова евакуація із затоплених районів

Нещодавно в Європі вирував смертоносний шторм «Бабет», який завдав руйнівного удару по північній частині Німеччини. Нинішнє Різдво видалося для низки регіонів Німеччини не надто веселим. Кілька днів йшли зливи, які стали причиною масштабних повеней. Сотні людей були змушені евакуюватися у святкові дні через розливи річок.

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Найбільші проблеми повені створили у федеральних землях Тюрінгія та Саксонія. Постраждали не лише місцеві жителі, а й численні туристи, які традиційно приїжджають сюди на Різдво.

Розлилися річки Зорге, Везер і Хельма. Пожежники та працівники інших екстрених служб перегородили шлях воді тимчасовими дамбами з мішків із піском. Однак підвали і перші поверхи будинків у багатьох селах і невеликих містах виявилися затопленими.

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У Нижній Саксонії, крім того, вода почала переливатися через греблю на річці Окер поблизу міста Брауншвейг. Замість 16 кубометрів через неї тепер надходить 30 кубометрів на секунду, що також загрожує повінню.

Під загрозою прориву опинилися також кілька гребель у землі Північний Рейн-Вестфалія.

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На щастя, у федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Гессен рівень води в місцевих водоймах уже почав знижуватися. Пік повеней на верхньому Рейні було пройдено 27 грудня.

Це вже друга хвиля повеней у Німеччині за останні два місяці. У жовтні масштабна повінь сталася на балтійському узбережжі країни — від міста Фленсбург на півночі до острова Рюген на сході. Тоді причиною став найсильніший шторм. Евакуювати довелося щонайменше 2000 осіб. Економічні збитки оцінили в сотні мільйонів євро.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні повінь у Лівії могла забрати життя понад семи тисяч осіб, у Марокко кількість жертв землетрусу наблизилася до трьох тисяч.

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