Немає правових підстав: у Нацбанку відреагували на пропозицію блокування банківських карт ухилянтів

В Національному банку України прокоментували пропозиції щодо можливих обмежень для ухилянтів в банківській сфері, зокрема, блокування карток.

Так, перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі «Панюта.Підсумки» підкреслила, що інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках. У більшості випадків — за рішенням суду.

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«Я хочу вірити, що до цього не дійде. Ми себе позиціонуємо як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути задіяні інші механізми. І ті бази даних, які мають наші воєнкоми, ті плани мобілізації… Все це можна в цивілізований спосіб досягти», — зазнчила Рожкова.

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Про негативні наслідки говорили й представники банківської сфери, зазначаючи, що обмеження прав на банківські послуги — це не тільки блокування банківських рахунків, арешт карток або заборона на грошові перекази. Це ще й кредитні послуги, у тому числі й погашення кредитів — фінустанови можуть зіткнутися з їхнім масовим неповерненням.

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Фото Pixabay

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