Обмеження прав та блокування банківських карток: у Раді розповіли, як каратимуть українців-біженців, які уникають мобілізації

Наразі не існує механізму мобілізації військовзобов`язаних, які знаходяться за кордоном, про що нещодавно зазначали у Міністерстві оборони. Втім, у Верховній Раді обговорюється питання щодо переобліку всіх військовозобов'язаних чоловіків у ТЦК, у тому числі й тих, хто виїхав за кордон.

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За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадима Івченка, тих, хто відмовиться це робити, позбавлять можливості користуватися певними видами послуг, у тому числі банківськими, нотаріальними та консульскими, пише today.ua.

«Одним із наслідків, наприклад, може бути — не надаватимуться консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Він не зможе отримати консульські послуги у вигляді доручення, тому що багато хто робить довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно або якось подарувати тощо», — розповів Вадим Івченко.

Також відмовникам можуть відмовими у банківських послугах та заблокують картки — люди не зможуть ані перевипустити картку, ані отримати зараховані їм гроші, ані зробити переказ: «Банк запросить також нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути це посвідчення, безпосередньо цей військовий облік. Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки».

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Тим часом «слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що сьогодні уряд мав би внести мобілізаційний законопроект, нагадавши, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. За його словами, це вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах, і просто набрати нових людей та не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, — не вихід. «Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем», — додав він.

Нагадаємо, що наразі готується новий закон щодо мобілізації, демобілізації та надання права відстрочки чи звільнення від служби в армії.

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Фото Pixabay

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