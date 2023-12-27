Новий закон про мобілізацію: чому банкіри проти блокування банківських рахунків «ухилянтів»
До Верховної Ради внесено проєкт закону щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який передбачає певні обмеження для ухилянтів, зокрема, й у банківській сфері.
В документі, зокрема, пропонується вводити тимчасові обмеження у вигляді заборони виїзду за кордон; заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном; обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія; обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями; відмови в укладенні кредитного договору, договору позики; призупинення отримання пільг та послуг від держави, пише АрміяINFORM.
Тимчасові заходи припиняються у разі виконання військовозобов’язаним або резервістом обов’язків визначених частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і надання керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення щодо виключення військовозобов’язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.
Втім, у українських банкірів, як стверджують «Економічни новини», негативні очікування від ймовірного впровадження норм, які стосуються банківської сфери.
«Обмеження права на використання власних коштів і обмеження права на банківські послуги — це не тільки блокування банківських рахунків, арешт карток або заборона на грошові перекази. Це ще й кредитні послуги. Так, можна ввести заборону на видачу нових кредитів, але що робити з погашенням старих? Ми виставимо людину з банку, але вона з нами не розрахується, навіть якщо ми зажадаємо дострокового погашення кредитного ліміту за карткою — у неї може просто не бути цих коштів і навіть не бути майна, на яке банк наклав би арешт і продав», — зазначив в коментарі виданню голова правління одного з українських банків.
За його словами, у випадку ухвалення таких норм банки можуть зіткнутися з тотальними кредитними неповерненнями і новим зростанням проблемного портфеля. Це буде тим істотніше, чим масовішими стануть обмеження.
«Нацбанк нещодавно заявив, що частка дорослого закредитованого населення в Україні становить 25% - це чимало, мільйони людей. Причому не завжди йтиметься про простих фізосіб, такі самі проблеми можуть вилазити з ФОПами і власниками компаній — де кредитні борги ще більші», — додав співбесідник.
До речі, ще перед внесенням відповідного законопроєкту до парламенту зазначалося, що обмеження можуть стосуватися українських військовозобов`язаних, які знаходяться за кордоном — ухилянтам пропонувалося, зокрема, не надавати консульські послуги, наприклад, не оформляти нові паспорти паспортів, якщо вони не подадуть свої дані до ТЦК та СП.
Останніми днями у мережу викладають відео та фото великих черг. Як стверджується, українці за кордоном заздалегідь намагаються вирішити свої паспортні питання, поки закон не ухвалений.
Також в проєкті закону міститься пропозиція значно збільшити штрафи за військові правопорушення. Так, штраф за ухилення від постановки на облік хочуть встановити на рівні від 8 500 до 17 000 грн (зараз це 3 400−5 100 грн). За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян хочуть штрафувати на суму від 25 500 до 34 000 грн, а посадовців — від 34 000 до 85 000 грн.
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