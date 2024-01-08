У Києві на маршруті повністю згорів тролейбус, підозрюють підпал (фото, відео)

В Києві, де нещодавно п’яний водій протаранив авто, де знаходилося шестеро людей, спалахнув та повністю вигорів тролейбус. На місце приїхали пожежники, але гасити вже нічого. Без постраждалих, повідомляє Київ INFO.

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Інцидент стався на вулиці Радунській. Є інформація, що хтось з пасажирів підпалив сидіння, після чого тролейбус і спалахнув.

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У Київській міській державній адміністрації повідомили, що загорівся тролейбус маршруту № 37А.

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«Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався. За інформацією „Київпастрансу“, тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», кілька років тому в Києві пляшку з «коктейлем Молотова» кинув чоловік у тролейбус. Вона пробила скло, після чого почалася пожежа у салоні транспорту. Постраждала одна пасажирка, жінку шпиталізували.

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