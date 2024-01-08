У Києві на маршруті повністю згорів тролейбус, підозрюють підпал (фото, відео)
В Києві, де нещодавно п’яний водій протаранив авто, де знаходилося шестеро людей, спалахнув та повністю вигорів тролейбус. На місце приїхали пожежники, але гасити вже нічого. Без постраждалих, повідомляє Київ INFO.
Інцидент стався на вулиці Радунській. Є інформація, що хтось з пасажирів підпалив сидіння, після чого тролейбус і спалахнув.
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що загорівся тролейбус маршруту № 37А.
«Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався. За інформацією „Київпастрансу“, тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», кілька років тому в Києві пляшку з «коктейлем Молотова» кинув чоловік у тролейбус. Вона пробила скло, після чого почалася пожежа у салоні транспорту. Постраждала одна пасажирка, жінку шпиталізували.481