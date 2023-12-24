Постраждали двоє малолітніх дітей: у Києві п’яний водій протаранив авто, де знаходилося шестеро людей

На Броварському проспекті в Києві сталося масштабне п'яне ДТП, в якому постраждали діти.

Винуватцем став керманич автомобіля «Ауді», який в стані алкогольного сп’яніння здійснив зіткнення із автомобілем «Тойота», що рухався у попутному напрямку.

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"Ауді" після зіткнення

Як повідомили в Поліції Києва, увечері 23 грудня автомобіль «Ауді», рухаючись по Броварському проспекту, здійснив зіткнення із автомобілем «Тойота», внаслідок чого позашляховик з’їхав у кювет та перекинувся.

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На місці ДТП

В салоні «Тойота» перебувало шестеро осіб, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Зокрема, пасажирку 1974 року народження було госпіталізовано до лікарні із закритим переломом ключиці, а двох малолітніх дітей, 2020 року народження, госпіталізували до «Охматдиту» із закритою черепно-мозковою травмою.

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Керманича «Ауді», 1991 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час його перевірки на стан сп’яніння драгер показав 2,02 проміле.

Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 286−1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

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Нагадаємо, що днями на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП. Там у селі Сможе Стрийського району зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах. Тоді загинуло троє захисників України.

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