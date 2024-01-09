Українці можуть отримати 100 тисяч грн грошової допомоги: які документи потрібні

Попри війну та економічні труднощі, українська влада продовжує підтримувати малозабезпечених громадян. Йдеться про допомогу в сумі до 100,5 тис. гривень для розвитку власної справи.

ВІДЕО ДНЯ

Про це нагадали у Мінсоцполітики.

Українці, які бажають розвивати власну підприємницьку діяльність, але мають порівняно невеликий дохід, можуть отримати кошти на закупівлю матеріалів та обладнання, необхідних для початку бізнесу.

Грошова допомога проводиться безготівковим методом. Це безвідсотковий кредит з терміном на три роки.

РЕКЛАМА

Перед тим, як звертатись за допомогою, важливо пам'ятати, що її прийдеться повертати протягом 30 календарних днів після завершення тримісячного періоду з моменту отримання. Розрахунки можуть бути проведені як у режимі раннього погашення, так і частинами відповідно до розкладу, узгодженого з центром зайнятості.

Разом з тим, сума при поверненні грошової допомоги буде зменшена на обсяг сплачених податків, єдиного внеску на соціальне страхування та інших зборів. У разі, якщо сума оплачених обов'язкових внесків перевищує суму наданої грошової допомоги, або якщо підприємець успішно працевлаштовує щонайменше двох осіб з малозабезпечених сімей на період не менше двох років протягом першого року після отримання допомоги, його можуть звільнити від обов'язкового повернення коштів.

РЕКЛАМА

Документи для отримання грошової допомоги включають заяву, бізнес-план та довідку про відсутність судимостей. Для підтвердження інформації про власність слід представити відомості з Державного реєстру речових прав на нерухомість та витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Зазначені документи передаються до розгляду комісії, а претендента повідомлять про рішення письмово.

Нагадаємо, українські сім'ї з дітьми можуть отримати допомогу при народженні або усиновленні дитини. Розмір допомоги становить 41 280 грн. Сума виплачується поступово — одноразово 10 320 грн, решта — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

РЕКЛАМА

227

Читайте нас у Facebook та Instagram