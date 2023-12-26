В одній з областей жителі мають право на отримання до 50 тисяч грн допомоги: які умови

До благородної справи допомоги українцям в тяжкі воєнні часи, окрім зарубіжних благодійників та міжнародних організацій, долучається й українська влада.

ВІДЕО ДНЯ

Так, Херсонська міська військова адміністрація надає одноразову грошову допомогу постраждалим від війни жителям міста, повідомив у соціальній мережі очільник МВА Роман Мрочко.

Отримати одноразову грошову допомогу, за його словами, може кожен житель Херсонської громади, який був поранений або травмований, а також родичі загиблих.

Наразі суми допомоги складають:

- 20 000 грн — громадянам, які дістали поранення та ураження;

РЕКЛАМА

- 30 000 грн — батькам або законним представникам дітей віком до 18 років, які отримали травми;

- 50 000 грн — для поховання мешканців Херсонської міської територіальної громади, які загинули через військові дії.

РЕКЛАМА

Для того, щоб отримати інформацію про перелік документів та порядок оформлення грошової допомоги, потрібно звернутися за телефонами:

- Дніпровський район — 099 253 54 91,

- Корабельний район — 050 875 11 41,

РЕКЛАМА

- Центральний район — 066 447 92 36.

Крім того, з питаннями щодо оформлення цієї грошової допомоги можна звертатися за телефонами гарячої лінії: 098 958 17 83, 050 040 44 24, 098 958 17 90.

Нагадаємо, українські сім'ї з дітьми можуть отримати допомогу при народженні або усиновленні дитини. Розмір допомоги становить 41 280 грн. Сума виплачується поступово — одноразово 10 320 грн, решта — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

124

Читайте нас у Facebook та Instagram