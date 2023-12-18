Мають право на грошову допомогу: в Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може отримати більше 41 тисячі грн

В Україні одинокі мати чи батько мають право отримувати грошову допомогу від держави при народженні або усиновленні дитини.

Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики.



Розмір допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї (одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми допомоги — протягом наступних 36 місяців рівними частинами, тобто по 860 гривень).

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Але звернутись потрібно протягом 12 місяців з дня народження дитини.

В подальшому обсяг допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї із розрахунку на одну особу.

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Для отримання допомоги батькам потрібно звернутись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання. Також можна подати заяву через портал «Дія».

До заяви треба додати:

- декларацію про доходи та майновий стан сім’ї;

- копію свідоцтва про народження дитини;

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- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька/матір;

- довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за запитом органу соцзахисту населення;

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- в разі смерті одного з батьків — копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії та державну соціальну допомогу;

- у разі усиновлення дитини — копію рішення про усиновлення.

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