Штрафи хочуть збільшити в 10 раз: Кабмін пропонує посилити відповідальність за відмову від проходження ВЛК
Поки в Раді та у суспільстві точаться баталії про шляхи посилення мобілізації, мало хто звертає увагу на законопроєкт, який вніс до парламенту Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Шмигалем.
Про це пише ПроГроші.
Між тим, у законопроєкті пропонується серйозно посилити відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства щодо мобілізації.
Зокрема, Кабмін хоче збільшити у 10 разів штрафи за порушення правил військового обліку.
Так, штрафи за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок та військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію становитимуть:
- від 25 500 до 34 000 грн для громадян;
- від 34 000 до 85 000 грн — для посадових осіб.
За порушення цього самого законодавства в особливий період штраф становитиме:
- від 34 000 до 51 000 грн — для громадян;
- від 153 000 до 204 000 грн. — для посадових осіб.
Також в уряді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду (ВЛК). Такі дії хочуть прирівняти до ухилення від мобілізації.
Мають намір, згідно з текстом законопроєкту, дозволити затримувати в особливий період людей, які порушили законодавство про мобілізацію на строк до 3 годин до складання протоколу. У «необхідних випадках» для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення затримання триватиме до трьох діб.
Зазначимо, що станом на сьогодні цей законопроєкт ще не розглядався у профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності.
До того ж і в українському суспільстві, і серед військових немає єдиного бачення щодо необхідності проведення одночасної мобілізації
сотень тисяч військовозобов'язаних.