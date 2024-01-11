Штрафи хочуть збільшити в 10 раз: Кабмін пропонує посилити відповідальність за відмову від проходження ВЛК

Поки в Раді та у суспільстві точаться баталії про шляхи посилення мобілізації, мало хто звертає увагу на законопроєкт, який вніс до парламенту Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Шмигалем.

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Про це пише ПроГроші.

Між тим, у законопроєкті пропонується серйозно посилити відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства щодо мобілізації.



Зокрема, Кабмін хоче збільшити у 10 разів штрафи за порушення правил військового обліку.

Так, штрафи за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок та військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію становитимуть:

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від 25 500 до 34 000 грн для громадян;

від 34 000 до 85 000 грн — для посадових осіб.

За порушення цього самого законодавства в особливий період штраф становитиме:

від 34 000 до 51 000 грн — для громадян;

від 153 000 до 204 000 грн. — для посадових осіб.

Також в уряді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду (ВЛК). Такі дії хочуть прирівняти до ухилення від мобілізації.

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Мають намір, згідно з текстом законопроєкту, дозволити затримувати в особливий період людей, які порушили законодавство про мобілізацію на строк до 3 годин до складання протоколу. У «необхідних випадках» для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення затримання триватиме до трьох діб.

Зазначимо, що станом на сьогодні цей законопроєкт ще не розглядався у профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності.

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До того ж і в українському суспільстві, і серед військових немає єдиного бачення щодо необхідності проведення одночасної мобілізації

сотень тисяч військовозобов'язаних.

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