Потрібен баланс між правами громадян та потребами армії: в Раді розповіли про долю законопроєкту про мобілізацію

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прогнозує суттєві зміни окремих норм законопроєкту про мобілізацію під час його розгляду у парламенті.

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Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

«На всіх засіданнях, де обговорювався законопроєкт, була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроекті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Прогнозую, що окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну, а фінальне рішення комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок, 9 січня», — сказав Завітневич.

За його словами, під час обговорень значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути.

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Зазначимо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» № 10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.

Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції, а радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону пообіцяв, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.

8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, тоді як ветерани наголосили, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація росіянами всієї України.

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