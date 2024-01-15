Таро-гороскоп на новий тиждень від індійських фахівців: на кого чекає зустріч з музою, а до кого завітають друзі

Третій понеділок року добігає своєї середини, а попереду — наповнений важливими подіями новий тиждень.

Про те, яких подій та пригод чекати представниками різних знаків Зодіаку, говориться у Таро-гороскопі, що його склали індійські фахівці, пише Styler з посиланням на Hindustan Times.

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Овен

Новий тиждень додасть вам сміливості та впевненості. Ви можете наважитися на авантюру, ризик буде цілком виправданим. Не бійтеся здобувати досвід і сміливо рухайтеся вперед. Зараз вам точно варто вийти за рамки та скинути з себе всю рутину, якою ви оточили себе. Почніть нове життя, ви знайдете багато приводів для радості. Успіх буквально вас переслідуватиме.

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Телець

Цей тиждень підкине важливі події. На вас чекають складнощі, готуйтеся до того, що у стосунках з коханою людиною та родичами у вас можуть виникнути конфлікти. І навряд чи ви будете раді, тому спробуйте заздалегідь обміркувати план дій. А ще женіть геть увесь негатив і не дозволяйте емоціям взяти гору. Якщо ви зможете стриматися, усе вирішиться швидко і без проблем. Наприкінці тижня ви зможете зрозуміти, що не дарма згладили всі гострі кути.

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Близнюки

Вам варто зосередитися на своїх інтересах та цілях, а також на спілкуванні з однодумцями. Займайтеся саморозвитком. На роботі вам доведеться докласти більше зусиль, адже виникнуть певні перешкоди. Проте не варто хвилюватися: ви з усім впораєтеся, якщо попросите допомоги у колег. У стосунках із вашою другою половинкою можливі невеликі розбіжності, тому надважливо навчитися контролювати свій гнів.

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Рак

Настав час відпочити від роботи та зосередитися на собі. Займіться своїм здоров'ям, відвідайте салон краси та змініть імідж, або ж оновіть гардероб. Крім цього, вам терміново потрібно позбутися непотребу. Коли ви вже наберетеся сил і будете готові до нових звершень, починайте діяти. Ви зможете вибудувати стосунки з колегами та знайти гармонію. Насолоджуйтесь цим балансом.

Лев

Вас відвідає Муза і ви зможете розпочати новий проект. Діліться творчими ідеями з колегами та друзями, не закривайтесь у собі. Новий тиждень подарує вам можливість отримати підвищення або змінити роботу. Однак не варто зациклюватись на кар'єрі. Намагайтеся приділяти час сім'ї, інакше на вас чекають скандали.

Діва

Найближчими днями ви дізнаєтеся про щось нове. Це може бути таємницею, яку від вас вже давно приховували. Але також ви зможете отримати нові знання, які стануть вам у пригоді на роботі. Не лінуйтеся, докладайте максимум зусиль. Якщо ж ви вирішите відпочити та «втекти» з роботи, на вас чекають проблеми з начальством. Усе може скінчитися звільненням.

Терези

Не забувайте про те, наскільки важливо довіряти людям. Поруч із вами — справжні друзі, які точно допоможуть у скрутну хвилину. Однак через брак спілкування вони починають від вас віддалятися. Тож присвятіть цей тиждень спілкуванню та приємним зустрічам. Ви зможете відновити зв'язок і не втратити тих, хто вам дорогий. В особистому житті на вас чекають романтичні пригоди та нові знайомства.

Скорпіон

Вам варто зосередитися на своїх фінансах та соціальному статусі. Можливо, хтось вирішить вам насолити. Будьте готові до цього та обов'язково дайте відсіч ворогам. На роботі вам доведеться докласти більше зусиль, тільки тоді ви зможете досягти успіху. Обов'язково обговоріть плани зі своєю другою половинкою. Ймовірно, кохана людина хоче повідомити вам якісь новини.

Стрілець

Цей тиждень точно не підійде для важливих рішень. Вам варто обмірковувати кожен крок, проте це не повинно вас засмучувати. Насправді доля готує для вас щось особливе. Ви зможете знайти щастя усього свого життя і нарешті забути про складнощі. Вас оточать підтримкою та любов'ю, і тоді ви зможете приймати рішення без страху зробити помилку.

Козоріг

Будьте готові, що в найближчі сім днів вас випробовуватимуть на міцність. Не ведіться на провокації та зберігайте холодний розум. Усі проблеми рано чи пізно закінчаться, не забувайте про це. Ймовірно, на роботі вас теж намагатимуться спровокувати на конфлікт. Однак якщо ви стримаєтеся і покажете, що вище за це, на вас чекає приємний сюрприз. Вірте в себе і не забувайте про свою мрію.

Водолій

На вас чекає цікавий і насичений тиждень. Ви зможете повеселитися із друзями, проте не поспішайте витрачати гроші на вечірки. Обмірковуйте кожну покупку і постарайтеся заощаджувати. У стосунках з людиною, яку ви любите, на вас чекають хороші новини. Не шкодуйте часу та сил, порадуйте другу половинку чимось особливим.

Риби

Нині вам варто зосередитись на своїй кар'єрі. Новий тиждень готує нові виклики, заради яких вам може знадобитися чимало сил. Однак, відмовлятися від складних випробувань не потрібно. Якщо ви знайдете підтримку, то легко впораєтеся з усім, що здавалося вам жахливим. До вихідних вам варто вирушити у подорож та відвідати тих, кого ви давно не бачили.

Також нагадаємо, що Таро-гороскопи популярні не тільки в Індії, а і в інших країнах, в одній з яких провидиця склала Таро-гороскоп на увесь 2024 рік.

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